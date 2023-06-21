引进本泽马的沙特联赛球队，此次向孙兴慜提议转会. June. 21, 2023 07:57. by 金東昱 creating@donga.com. 有报道称，以所谓的“石油资金”为先导接连引进欧洲舞台明星球员的沙特阿拉伯联赛此次向孙兴慜（托特纳姆热刺队•照片）提议转会。 体育专门媒体《ESPN》20日援引消息人士的话报道说：“沙特职业足球队阿尔伊蒂哈德为了引进孙兴慜，正在准备6000万欧元（约840亿韩元）的转会费和奖金。”据该媒体透露，阿尔蒂哈德向孙兴慜提议签订年薪3000万欧元（约420亿韩元）的4年合同。 ESPN报道说：“沙特职业足球队对英超（EPL）明星表现出浓厚的兴趣。孙兴慜也是沙特职业球队关注的球员之一。”孙兴慜和托特纳姆热刺队的合同期限到2025年6月为止，还剩下2年。ESPN报道说：“托特纳姆热刺队对阿尔伊蒂哈德的提议不感兴趣，因此（与孙兴慜相关的）协商正经历着困难。 阿尔伊蒂哈德7日引进了多年以来一直效力于西班牙足球甲级联赛豪门俱乐部皇家马德里的法国国家队出身的前锋卡里姆•本泽马。据悉，去年金球奖得主本泽马与阿尔伊蒂哈德签订了一份年薪4亿欧元（约5596亿韩元）为期2年的合同。切尔西（英格兰）所属的同样是法国国家代表出身的恩戈洛•坎特也即将转会到阿尔伊蒂哈德队的报道接连不断。阿尔伊蒂哈德是在2022~2023赛季沙特联赛中击败克里斯蒂亚诺•罗纳尔多所属的阿尔纳斯尔（利雅得胜利）夺冠的球队。

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