“高考方针剧变令人不安”……考生和家长去补习班学习比以前还要勤. June. 21, 2023 07:57. by 崔勋镇记者、金宝拉记者 choigiza@donga.com,purple@donga.com. “本来想在没有私教育的情况下独自准备，但今年大学修学能力考试（高考）很可能突然变得很容易，因此一旦出现一点点失误，也难免要等级下降。觉得这样可不行，所以来报补习班了。” 20日下午，记者来到位于首尔市江南区大峙洞的A补习班6楼的一个教室。半复读生金某（20岁）说：“最近几天看新闻，根本无法把握出题的基调。”当天，他参加了以高三文科生为对象举行的入学考试说明会，认真听取了入学考试专门讲师的话。教室的其他参加者也明显对离高考只有5个月的时候出现的变数感到不安。 从当天说明会开始30分钟前起，家长和学生们就坐满了超过100个座位的教室。有传闻称：“著名讲师将处理与政府剧变的高考出题方向相关的入学考试战略。”子女正在复读的家长李某（48岁）说：“晚上把孩子留在家里太不靠谱了。孩子非常不安，所以我也去参加说明会。”该补习班在被称为“私教育头一号”的江南区银马十字路口一带有20多个分馆。由据说是曾担任“高考出题委员”的教师团队创建的该学院的“高级模拟考试”，学生们趋之若鹜。 尹锡悦总统和政府执政党从14日开始使用“利益卡特尔”“拔本塞源”“公正高考”等措辞，表示要整顿私教育。但在教育现场，陷入不确定性和不安感的学生、家长更加涌向补习班，私教育的压力也在膨胀。某补习班相关人士表示：“最近高考新闻层出不穷后，对学生们说应该放弃到目前为止学习的书籍，开始集中准备‘准杀手’试题。高考战略、入学考试战略都要重新制定。”

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