福特汽车董事长：“美国在电动汽车领域还无法与中国竞争”. June. 20, 2023 08:02. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “在电动汽车市场上，美国还无法战胜中国。” 美国第二大汽车企业福特公司董事长比尔•福特当地时间18日出席CNN的《法里德-扎卡里亚GPS》节目时表示：“中国已经非常快速、大规模地开发了电动汽车，现在他们正在出口。”作为福特汽车创始人亨利•福特的曾孙的福特董事长在当天的节目中强调：“即使是为了应对中国电动汽车登陆美国，也需要做好与中国电池企业CATL（宁德时代）携手来降低价格等万全的准备。” 中国连续14年保持世界第一汽车生产国的地位。超越内需消费，出口也继日本之后居世界第二位。从电池矿物到电动汽车整车，以中国国内供应链为基础，克服了被认为是电动汽车最大缺点的昂贵价格，提高了价格竞争力。 福特汽车今年2月曾表示，将通过与中国CATL的技术合作，在密歇根州投资35亿美元建设电动汽车电池工厂。对此，美国参议员马可•鲁比奥等批评说，这是绕过不向中国产电池支付补助金的《通货膨胀削减法案》（IRA）的“小伎俩”。 福特董事长在接受CNN采访时再次强调：“与中国的合作是福特工程师学习电池技术的机会”，“那里（密歇根）完全是福特所有的设施，只获得技术许可。”此前，福特首席执行官（CEO）吉姆•帕利也强调表示：“我们认为中国不是通用汽车或丰田，而是主要竞争者。为了战胜中国，需要差别化的品牌化或低费用。”

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