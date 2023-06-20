因中国爱国消费而失去立足之地的国际品牌. June. 20, 2023 08:01. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 据悉，中国的经济活动复苏后，以年轻一代为中心偏爱本国产品的“国潮（爱国消费）”热潮愈演愈烈，进军当地的国际品牌正陷入苦战。 18日，《华尔街日报》（WSJ）援引全球投资银行摩根士丹利的资料报道说，中国经济复苏缓慢，再加上中国消费者把目光转向本国品牌，欧莱雅、阿迪达斯、P&G等国际品牌在中国市场失去了立足之地。 据市场调查企业Euromonitor透露，欧莱雅的中国市场占有率从2016年到2021年一直呈下降趋势。相反，中国彩妆品牌“完美日记”以性价比高的产品为先导，自2017年在网上上市后，时隔5年成为中国最畅销的本土品牌。另一家中国化妆品品牌“花西子”虽然是新生品牌，但2021年占据了中国彩妆市场的15%份额。 体育品牌阿迪达斯在2021年将市场占有率第二的位置让给了中国的运动服企业安踏体育。摩根士丹利预测，阿迪达斯的中国市场占有率将从2020年的19%下降到2024年的11%。此外，国产云南白药牙膏在中国比P&G更畅销。 爱国消费热潮是在接受爱国主义教育长大的中国Z一代开始主导消费市场的情况下，美中矛盾扩大而产生的。中国共产党在今年3月确定主要政策方向的最大政治活动“两会”上积极鼓励使用本国产品。实际上，包括阿迪达斯在内的西方品牌曾提出批评中国新疆维吾尔地区强制劳动疑惑的立场，结果遭到了抵制运动。 随着经济复苏缓慢，购买低廉产品的消费者正在增加。这也是中国国内国产产品人气红火的原因。欧莱雅销售的6种颜色构成的化妆品售价为23美元（约3万韩元），而“完美日记”的12种颜色构成的产品售价仅为15美元（约2万韩元）。

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