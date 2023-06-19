首尔将出现最高35度高温……席卷全国的“6月酷暑”. June. 19, 2023 07:56. by 李美智 image@donga.com. 过早的“6月酷暑”席卷了韩国。18日，东海岸地区出现了第一个热带夜，全国各地都发布了酷暑警报。19日，首尔将持续酷暑天气，白天的气温也将上升到35度。 据气象厅透露，17日和18日江原道襄阳凌晨的气温均为25.8度，夜间发生了气温不低于25度的高温夜。今年第一个热带夜6月17日比2021年（7月11日）早了23天，比去年（6月18日）早了1天。继去年之后，今年6月又出现高温夜，“6月=初夏”的公式正在被打破。 周末期间，首尔等首都地区和大邱、江原、全罗地区发布了今年首次酷暑警报。在日最高体感气温超过33度的状态持续两天以上时，气象部门会发布酷暑警报。 19日，首尔白天的气温也将上升到35度，大田、光州也将上升到34度。气象厅解释说，这是因为高气压在韩半岛上空停留，热空气也随之滞留。预计到20日气温才会下降。 气象厅通过6-8月的天气预测，预报今夏气温与往年持平或偏高的概率分别为40%。今年春天的平均气温已经达到了全国单位观测以来的最高值。人们担心，特别是在平均气温逐渐上升的情况下，会发生超级厄尔尼诺现象，高温与暴雨会同时到来。厄尔尼诺现象是赤道附近东太平洋海域水温变暖的现象。

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