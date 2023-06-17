国情院一级人事反复事件，越来越让人浮想联翩. June. 17, 2023 07:59. . 据悉，尹锡悦总统本月初批准5天后被推翻的国家情报院一级人事调整，是因为任命曾经和国情院院长金圭贤的亲信A某（二级）一起工作的国内政治科出身干部为美国和日本大使馆的政务二号公使，在对朝业务局长级（一级）上，也有与A某同期入职的三级干部获得晋升。据悉，尹总统确认了A某过度介入人事的疑惑，并直接撤回了人事安排。 也有人说，事件已经超出了单纯A某推荐与自己有交情者的程度，而是那些人本身就是有争议的人物，因此成为问题。其中包括文在寅前总统在任期间访问平壤时，为绫罗岛体育场演讲撰写国情院版本的人和朴槿惠政府涉嫌跳过时任国情院院长、直接向青瓦台民政首席秘书禹柄宇报告的人。 尹总统就任后，将文在寅政府任命的一级干部全部下令待命后，不仅更换了一级干部，还更换了二级和三级。尽管如此，发生“总统批准后推翻”的事态并不正常。只能认为，即使把前政权中重用的干部全部撤除，内部关系复杂到连外部外交官出身的国情院院长都难以控制的程度，或认为前政权中重用的干部没有彻底进行大换血的强硬派正在动摇国情院。 国家情报院有总统为掌握内部情况而安插的亲信检察官出身者。政权初期，前次长检察官赵相俊被任命为企划管理室长，但因无法解释的理由跳过国情院院长直接向总统递交了辞职书，之后再次有前次长检察官金南宇被任命为企划管理室长。也有分析认为，随着检察官出身的室长连续被任命，他们自己就拥有了接受国情院内部情报的特定人脉，这是加重国情院人事混乱的主要原因。 正如总统办公室的牌子上写的那样，国政的责任最终由总统承担。同样，各部门的责任由部门负责人承担。如果向总统提交了错误的人事方案，其负责人不是A某，而是国情院院长。如果想把人事问题当作问题，就不应该跳过国情院院长后推倒重来，就算是推倒重来，也应该先追究国情院院长的责任。这一顺序颠倒过来后，“甩开金院长”等臆测越积越多，国情院到底发生了什么事情，国民们完全稀里糊涂。

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