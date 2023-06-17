《夺宝奇兵》系列最终章即将上演，81岁的主演哈里森•福特表示，“动作戏很有意思”. June. 17, 2023 07:59. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我不想回避自己的年龄，也不想回避印第安纳•琼斯的年龄。我觉得只有讲述上了年纪的印第安纳•琼斯的故事，才能顺利完成该系列。” 演员哈里森•福特（81岁）时隔15年再次以“印第安纳-琼斯”回归。电影《印第安纳琼斯》（又译《夺宝奇兵》）系列的第五个也是最后一个故事《印第安纳琼斯：命运转盘》将于28日在韩国上映，比北美早两天。福特对这部电影表示：“这将是我最后一次饰演印第安纳琼斯。”福特在从《印第安纳琼斯：法柜奇兵》（1981年）开始的系列的所有作品中担任了主人公“印第安纳-琼斯”。此前担任系列片导演的史蒂芬•斯皮尔伯格导演将作为总制作者参与此次新作。 16日，通过视频见到的福特身穿正装和绿色领带接受了采访。白发苍苍，肩膀和身材都比全盛时期要小，但眼神依旧犀利。 对于时隔15年再次出演《印第安纳琼斯》系列片的理由，他表示：“从以前开始就对该系列片有野心”，“如果重新制作电影，一定要展现出（主人公）印第安纳琼斯上了年纪的样子。随着时间的流逝，我认为展示印第安纳琼斯只是一个上了年纪的老人，或依然是那个（爱冒险的）印第安纳琼斯，还是两者兼而有之，这将成为有趣的素材。” 新作的主人公也是印第安纳琼斯。该剧不是挥舞着鞭子冒险的年轻时期，而是即将退休的白发老教授。虽然与在大学听课的学生们进行斗争，但是偶然踏入寻找时间裂痕的阿基米德（Archimedes）转盘的旅程，再次开始了一段新的冒险。 白发老演员满场飞奔，活力依旧。虽然比前作慢，身体也有些不协调，但是看到他开始新的冒险，闪闪发光的眼睛，印第安纳琼斯和演员福特重叠在一起。虽然是老人，但依然是冒险家的印第安纳琼斯和高龄依然充满热情的演员福特就像一个人一样。 对于以80多岁的年龄消化动作演技，福特表示：“其实我觉得动作演技很有意思”，“如果动作有点危险，即使我想做也做不了。本来是出于安全考虑，但每次都特别生气。”对于《印第安纳琼斯》系列长期受到观众喜爱的原因，他表示：“虽然是一部动作片，但也是一部为家人准备的娱乐电影”，“在很长一段时间里，这似乎成为了一代人传达给下一代的故事。得益于此，我才能继续见到新的电影粉丝们。”

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