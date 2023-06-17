欧洲中央基准利率上调0.25%，ECB总裁拉加德：“7月份可能还会上调”. June. 17, 2023 08:00. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 欧洲中央银行（ECB•欧央行）将基准利率上调了0.25个百分点。与美国联邦储备系统（Fed•美联储）前一天冻结利率并调整速度不同，ECB认为物价上涨率仍然很高，连续第8次上调利率。预计7月份或将继续上调利率。 欧央行于15日（当地时间）召开货币政策理事会，表示将把3.75%的基准利率上调至4.00%。信用利率和边际贷款利率也分别上调至3.5%和4.25%，各上调0.25个百分点。欧央行的存款利率是22年来的最高值。由于当天上调基准利率，上月逆转的韩国和欧元区（使用欧元的20个国家）基准利率差距拉大到了0.5个百分点。 欧央行在当天董事会之后表示：“虽然物价上涨率正在下降，但预计在太长时间内仍会维持过高的状态”，“以物价上涨率及时恢复到中期目标值2%的意志决定提高利率。”5月份欧元区消费者物价上涨率为6.1%，虽然比前一个月（7.0%）有所下降，但仍然大大超过了目标值2%，因此要继续维持上调利率的基调。 预计，欧央行上调利率的步伐将持续到下月。欧央行总裁克里斯蒂娜•拉加德在当天的记者招待会上表示：“7月份也很有可能上调标准利率”，“我们暂时还没有调停的想法。”当天，欧央行将欧元区物价上涨率预测值上调至今年5.4%，明年3.0%，2025年2.2%。相反，经济增长率预测值今年为0.9%，明年为1.5%，2025年为1.6%，有所下调。

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