距离高考还有155天，尹锡悦“轻松高考”讲话引发混乱. June. 17, 2023 08:01. by 朴成民记者、赵有拉记者 min@donga.com,jyr0101@donga.com. 距离2024学年度大学修学能力考试（高考）仅剩155天之际，尹锡悦总统发表的高考言论，引起了教育界的混乱。总统室16日出面澄清说：“并不是在谈论轻松的高考、艰难的高考。”但高三考生和家长们却认为“今年是轻松的高考”是既定事实。有人指出，在总统的表态在两天内不断改变的情况下，“很难相信总统的发言”。 尹锡悦的高考发言一变再变，从15日下午2时的“学校课程中不涉及的内容，应排除在出题范围之外”（副总理兼教育部长李周皓的吹风内容），到同一天下午6时改为“公共教育教学过程中未涉及领域的问题，应该排除在出题范围之外”（教育部发言人室），到了第二天（16日）上午，又变成了“公正的辨别力是所有考试的本质，应具备辨别力，但公共教育教学过程中没有涉及的领域，要排除在高考范围之外”（总统室书面吹风内容）。 对此，随着“总统指示轻松高考”的舆论扩散，教育部次官张尚允16日召开紧急新闻发布会表示，“（总统的发言）是关于‘公正高考’的指示”，出面收拾残局。首尔某高中教师批判道：“两天的混乱是由于总统对入学考试的理解度低而造成的。”

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