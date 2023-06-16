“我的小说《同情者》充满了朴赞郁喜欢的主题”. June. 16, 2023 07:57. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “2019年在美国洛杉矶的家中与朴赞郁导演（60岁）共进晚餐时，谈到了长篇小说《同情者》（2018年•民音社）的影像化。这是难忘的瞬间，终于拍成电视剧了，感到很荣幸。” 15日，在首尔中区韩国新闻中心举行的记者招待会上，越南出身的美国作家阮清越（52岁）笑着回忆了与朴导演的会面。接着，他表达了对由朴导演执导，美国演员吴珊卓（Sandra Oh）和小罗伯特•唐尼出演，将于明年公开的同名HBO电视剧的期待。他说：“我是朴导演的忠实粉丝，《我要复仇》（2002年）、《老男孩》（2004年）、《亲切的金子》（2005年）等‘复仇三部曲’我都看过”，“记忆、复仇、暴力等朴导演一直讲述的主题在《同情者》中也随处可见。我坚信，作为出色的叙事者，朴导演会好好地将其影像化。” 出生于越南的他于1975年满4岁时与父母一起移居美国，是“船上难民”。他曾在美国加州大学伯克利分校（UC伯克利）专攻英文学和民族学，目前作为南加州大学（USC）英文系教授兼作家活动。他回忆起痛苦的往事说：“我是异乡人出身的美国人，拥有两张面孔。” “11岁的时候，我去过父母经营的食品店。但是旁边的食品店写着‘因为越南人而倒闭的美国人店铺’的字样。这让我很震惊。” 在2016年获得普利策奖的小说《同情者》（The Sympathizer）中，他感受到的苦恼原封不动地展现了出来。小说中，父亲是法国人和母亲是越南人的主人公是北越的间谍，来到美国后成为美国中央情报局（CIA）要员，以双重间谍的身份生活。 “在家里作为美国人对越南人（父母）感觉到异质感，在外面作为越南人感受着和美国人一起生活的双重间谍的心情。实际上在美国也有越南出身的间谍。只是想通过充满动作和幽默的惊悚片来诠释战争和殖民统治等沉重的主题。” 阮清越在2008年和2010年曾两次访问韩国。他说：“为了了解韩国看待越南战争的视角，我去了首尔龙山区战争纪念馆，还阅读了黄皙暎作家的长篇小说《武器的阴影》（1988年•创批社）”，“越南和韩国有着经历过殖民统治、经历同族间战争的令人心痛的过去，从这一点来看，越南和韩国非常相似。” 他15日还出版了长篇小说《献身者》（民音社）。这是一部续作，讲述了《同情者》的主人公来到父亲的国家法国后，经历苦恼和彷徨的故事。 “如果说《同情者》讲述了对社会主义和民主主义都抱有深刻同情情绪的主人公的苦恼，那么《献身者》则描写了应该献身于什么生活的提问过程。正在构思继《献身者》之后的第三部长篇小说。” 作为首尔国际书展活动的一环，阮清越将于18日在首尔江南区COEX进行演讲。

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