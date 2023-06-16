新任世行行长反对美国针对中国“一带一路”. June. 16, 2023 07:58. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 新近于6月2日就任的印度裔世界银行行长阿贾伊·班加（照片，中文名：彭安杰）表示不会卷入美中矛盾。美国在世界银行成员国中支援资金最多，因此实际上是由现任美国总统指定行长。包括班加在内，至今为止的所有世界银行行长都是美国人。在这种情况下，班加发表了反对提拔自己的美国总统拜登的发言，引起了人们的关注。 班加14日在接受彭博社采访时表示：“（在援助发展中国家方面）我不认为中国是竞争对手。所有人都应该握住（世界银行的）方向盘。”他说，考虑到两国的关系紧张状况，气候变化、支援发展中国家等各国齐心协力应对的悬案太多了。 这与拜登政府试图牵制以“中国资金”为基础在全世界发展中国家扩大影响力的中国的行为完全对立。拜登8日提及中国经济领土扩张事业“一带一路”时表示，“‘一带一路’暴露出是‘负债和没收计划’。相反，七国集团（G7）的‘重建更好的世界’事业正在帮助发展中国家的成长”，发声要求与美国而不是中国携手的信息。 班加的这种行为可能与他在印度出生并长大有关。他于1959年出生于马哈拉施特拉邦普奈的锡克教徒家庭，在印度完成了研究生院学业，直到40岁出头才移居美国，2007年获得了美国公民权。他头戴在印度也逐渐消失的锡克教徒象征物头巾，被评价为印度传统色彩强烈的人物。 东欧保加利亚出身的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃也从2019年就任后开始担心美中矛盾的后续风暴，表示不会实施侧重于西方主要国家的政策。她在去年11月接受美国《华盛顿邮报》采访时表示，“美中矛盾激化，世界经济的分裂正在深化”，并批评因此迎来了更贫穷、更不安全的世界。

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