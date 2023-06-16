“加时赛王者”克罗地亚队在加时赛中战胜荷兰队，首次晋级欧国联决赛. June. 16, 2023 07:57. by 金東昱 creating@donga.com. 克罗地亚队战胜荷兰队，首次进入了欧洲足球联盟（UEFA）国家联赛决赛。 15日，克罗地亚队在与荷兰队的2022~2023年UEFA国家联赛半决赛中，经过90分钟的激战以2比2与对手战平，之后在加时赛中攻入两球，最终以4比2获胜。克罗地亚队在从2018年开始每两年举行一次的国家联赛中首次进入了决赛。克罗地亚队在第1、2届比赛时均在小组赛阶段被淘汰出局。这是继获得亚军的2018年俄罗斯世界杯之后，球队第二次进入重大赛事决赛。克罗地亚队在2022年卡塔尔世界杯上打进半决赛，并获得第三名。 克罗地亚队在加时赛中表现出很强的战斗力。包括此次比赛在内，球队在2018年世界杯、2022年世界杯、2020年欧洲杯上，在7次踢至加时赛的胜负中，6次取得了胜利。其中4次在点球大战中获胜。 克罗地亚队长卢卡•莫德里奇（皇家马德里队）当天攻入1球，助攻1次，带领球队取得了胜利。作为右中场首发出场的38岁老将莫德里奇在球队0比1落后的下半场第8分钟，制造了荷兰队的犯规，为球队获得了一个点球。安德烈•克拉马里奇（霍芬海姆队）作为点球手出场，成功罚入点球。莫德里奇在双方2比2战平的加时赛上半场第9分钟帮助队友攻入反超比分的一球。接着在加时赛下半场第11分钟，他作为点球手出场，成功罚进队友制造的点球，彻底锁定了比赛胜局。 赛后欧足联将莫德里奇选为本场比赛最佳球员，并表示，“作为克罗地亚真正的队长，他以梦幻般的表演支配了比赛节奏。他的足球智商令人吃惊。”莫德里奇表示，“刚开始20分钟很累，但之后以我们想要的打法进行了精彩的比赛。我想在国家队效力时首次捧起冠军奖杯。”

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