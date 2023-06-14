虽然你说得对. June. 14, 2023 07:52. . 达赖喇嘛1973年首次访问欧洲时，有一个年轻人不喜欢他。他觉得达赖喇嘛应该向世界宣讲西藏，达赖喇嘛却更多地在讲述有关慈悲和善心的故事。于是他进行了追究。“我认为你应该更多地谈论西藏。这是一个绝佳的机会。我们有必要向世人讲述正在遭受痛苦的国民。” 当时，中国军队正在杀害、拷问藏人，扼杀文化。难道不应该让世界知道这些吗？但是达赖喇嘛没有改变自己的想法。在达赖喇嘛看来，问题是人们抱着减轻自己负担的“错误希望”来找自己。“我没有那种能力。但是我认为我没有权利给他们再加上自己的负担，再让他们回去。”他不仅没有帮助有心理负担的人，反而怕谈论西藏会让人感到负担，所以犹豫不决。他为别人着想的话，让年轻人情不自禁地哭了起来。 曾经这样哭泣的西藏年轻人的名字是罗迪·吉阿里·林波切。岁月流逝，后来他成了达赖喇嘛领导的西藏流亡政府的外交部长，开始与中国进行谈判。这时发生了天安门事件。中国军队在蹂躏学生。达赖喇嘛要求他发表包含“无条件支持广场上年轻人的意向”的声明。有人说，一旦这样做，迄今为止与中国谈判的一切都会化为泡影。对于这种说法，他做出了这样的回应。“你说得对。但如果我现在不发表声明，我将永远失去谈论自由和民主的机会。”他明知如果引起邓小平的反感，西藏问题会更加复杂，但还是站在了学生一边。对于他来说，中国学生和被中国军队践踏的西藏人一样，都是安慰和怜悯的对象。他因为中国而离开西藏过着流浪的生活，却没有失去威严。

한국어