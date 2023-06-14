国民力量党：“南北合作基金为间谍嫌疑人访朝支出了1亿韩元”. June. 14, 2023 07:54. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 国民力量党怀疑，为支援南北交流事业而设立的南北交流合作基金的一部分被用于间谍活动。 国民力量党市民团体先进化特别委员会13日在国会听取了统一部对南北交流合作基金运营的统一部自身监查结果的报告。特别委员会委员、国民力量党议员徐范洙（音）表示：“有人怀疑，统一部南北交流合作基金被用于从事间谍活动的人，从结果来看，是不是把国民血汗税支援了间谍活动。” 据特别委员会透露，上个月因涉嫌违反《国家安全法》而被拘留的全国民主劳动组合总联盟组织局长A某参加了2004年在朝鲜举行的“南北工人统一大会”。该项目共花费约1.3亿韩元基金。据悉，A某从2000年初开始从事间谍活动。 还有人提出，部分地方自治团体使用基金不当。2018年12月，对朝合作民间团体理事长C某向蔚山市申请了向朝鲜送豆油事业的1亿韩元基金，蔚山市省略公开招募程序，直接支付了1亿韩元。国民力量党指出：“C某以已经结束的事业为依据领取了补贴，并提交了虚假收据，存在贪污基金等问题。”

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