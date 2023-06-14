在基本医疗崩溃的危机中，韩国护士们也前往海外. June. 14, 2023 07:54. by 苏雪姬记者、李相焕记者 facthee@donga.com,payback@donga.com. 据调查，为寻找更好的待遇，国内护士们“就业移民”到海外的事例最近剧增。这是因为新冠疫情爆发后，发达国家的护士需求剧增。有人担心本来就不足的韩国护理人力大量流失，会给患者带来损失。 据《东亚日报》13日掌握的美国“全国护理局联合委员会”资料显示，去年参加美国注册护士执照考试“NCLEX”的韩国人数达到了1816人。与2018年的738名相比，增加了一倍以上。 今年1-3月应试人数达到1758人，刷新历史最高值已成定局。该统计是以第一次应试者为基准进行统计的，如果包括参加过两次及以上考试的人，预计应试者会更多。 护士们之所以到美国等海外就业，是因为在比较报酬时国内待遇恶劣。最近取得美国护士资格证后成功就业的A某说：“美国的劳动强度是韩国的一半左右，年薪却高达4倍。”此外，也有不堪忍受护士集团内部的欺凌文化，即所谓的“驯教”，而前往海外的情况。 医疗现场有人担心，“护士招聘难可能会导致紧急医疗空白事态”。实际上，首尔江西区的一家中小医院两年前因护士人力不足而关闭了重患者室。医院相关人士表示：“由于很难聘用新的护士，仍然无法运营重症监护室。”

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