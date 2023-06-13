恶魔的选择. June. 13, 2023 08:13. . 德国著名军事理论家克劳塞维茨曾说，战争是政治的延续。虽然是经常引用的句子，但也可以解释为一种似是而非的发言。这句话最接近本意的解释是“本该用舌头来解决的问题，却用拳头来解决”，或者相反“如果语言无法解决，就用拳头来解决问题”。这种状态意味着战争。 即，劝告国家在使用战争这一最后手段之前，要最大限度地寻求政治解决方案。从战争的历史来看，很多国家都做出了这样的努力。即使是强国，如果发动战争，也会造成损失，损失会给国家带来负担。失败的国家也会留下愤怒和复仇的感情。虽然成年人说不要用血洗血，但血迹不是血就洗不掉，这是人类史上的感情。 所以孙子也说战争要慎重决定，如果开始（战争）的话要尽快有效地结束。孙子研究战略和战术，撰写兵书也是出于这个原因。 如果战争长期化，怨恨会积累，恐怖也会累积，从领导人到指挥官、一线士兵都会做出越来越不合理的选择，对不合理的选择变得迟钝。军纪严正的军队在战败的情况下犯下残酷的战争罪的事例很多。因为，这是活着回到家庭的绝对命题，也是执行合理结论的手段，特别是正常的方法几乎所剩无几。其结果，所有不合理的手段在绝对命题、绝对合理的命题面前正当化。 最终，战争无论以多么合理、正当的理由开始，都会发展成任何手段、任何行为都可以实现的非合理的合理化、恶魔的选择、所有人的恶魔化状态。 在乌克兰战争中，卡霍夫卡水电站大坝的破坏事件震惊了全世界。这一事件再次证明了战争可以让人做出任何选择的事实。而且这种选择现在可能才刚刚开始。比起当天使，人更容易成为恶魔。

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