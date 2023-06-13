韩中关系持续恶化之际“堂堂正正的应对”……外交重在得失而非胜败. June. 13, 2023 08:13. . 针对中国驻韩大使邢海明的无礼言行，韩中两国之间的外交矛盾日益加深，韩国政府表示将加强“堂堂正正的外交”基调。政府高层相关人士昨天表示：“现在不会坐视中国的高压言行。（对华政策）将朝着不破坏国民自尊心的方向更加鲜明。”就推进包括首脑会谈在内的韩中高层交流问题，这名人士表示：“会不断提议，但不会急于求成。时间站在我们这边。” 韩中矛盾现在似乎正在演变成两国政府之间的气势之争、自尊心之争。韩国外交部召见邢海明大使，对忘记外交官职责的内政干涉性言行进行了严重警告，中国外交部也召见驻华大使郑在浩予以应对。矛盾的根源在于中国方面的傲慢和高压行为，但中国还是一副轻视韩国、表现出要继续保持紧张的态度。可以说，这再次向韩国展示了一度减弱的中国式力量外交“战狼外交”的本色。 韩国政府向这样的中国强调“堂堂正正的外交”是理所当然的，也是不可避免的。中国就旨在遏制朝鲜核问题的部署萨德问题上，采取了各种拙劣的报复措施，之后在与文在寅政府进行外交缝合后也维持限韩令，试图驯服韩国。在这种非常规外交形态没有改变的情况下，很难期待相互尊重的韩中关系。这就是为什么现在需要原则性的应对来遏制中国傲慢的气势的原因。 但是，必须提防的是，韩国的这种自尊心外交如果一味流向搭乘高涨的反华情绪便车的强硬论调，可能会引发逆风或副作用。特别是，这种强硬论出现围绕对华外交的朝野间政治斗争的延长战，这一点令人担忧。文在寅政府虽然也提出了“与周边四国堂堂正正的合作外交”，但唯独对日本表现出理直气壮、被朝鲜、中国牵着鼻子走的样子。不能让与前任政府完全不同的道路成为预告另一种政治斗争和败招的道路。 外交政策不能与国内政治无关。国民的眼光是制定对外战略的重要标准之一。即便如此，外交也不能被政治和舆论所左右。与堂堂正正的决心同样重要的是立足于冷静的损益计算的精巧战略，进而减少国民公愤一角的不安感的风险管理能力。外交只计得失，不分胜负。现在到了韩中冷静地降低紧张程度，认真寻找解决方法的真正外交的时候了。

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