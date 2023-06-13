“23个大满贯赛冠军奖杯……现在我最多”，德约科维奇法网夺冠实现三圈全满贯成就. June. 13, 2023 08:13. by 任寶美 bom@donga.com. “Djoker”诺瓦克•德约科维奇（36岁•塞尔维亚）成为了男子网球的“终结者”。 德约科维奇在12日结束的2023年法国网球公开赛男子单打决赛中，以3比0（7-6、6-3、7-5）战胜了卡斯佩尔•鲁德（24岁•挪威）。同时，继2016年和2021年之后，德约科维奇获得了个人第3个法网冠军，也是四大满贯赛事合计第23个冠军。 德约科维奇是第一个在大满贯赛男子单打比赛中获得23个冠军的选手。其中，他在澳网斩获10冠，温网收获7冠，美网和法网各拿到3冠。在四大满贯赛事中各获得3次以上冠军的只有德约科维奇。 德约科维奇在今年的澳大利亚公开赛上夺冠，与拉斐尔•纳达尔（37岁•西班牙）一起创下了大满贯赛事最多冠军并列第一的记录（22次）。去年在法国公开赛上比自己先取得第22个大满贯赛冠军的纳达尔因伤缺席了今年的比赛，德约科维奇成功实现逆转。在该大赛中14次夺冠的纳达尔在决赛结束后在社交媒体上表示，“几年前，似乎难以想象有人会在大满贯赛事中取得第23个冠军。我要向德约科维奇和他的家人表示祝贺。” 在德约科维奇和纳达尔之前，罗杰•费德勒（42岁•瑞士）保持着大满贯赛最多冠军记录（20次）。从费德勒在2003年温布尔登公开赛上首次获得大满贯赛事冠军开始，到此次法网公开赛为止，共举行了79场大满贯赛事，其中65次（82.3%）被“三巨头”瓜分。如今，费德勒已经退役，纳达尔能否恢复竞技水平还是未知数，因此德约科维奇很有可能逐渐拉开与两人的差距。 德约科维奇表示，“为了战胜费德勒、纳达尔，我考虑了数不清的时间，但是现在我的大满贯赛冠军比他们俩多，这让我感到很惊讶”，“我不想介入‘网球史上最优秀的运动员是谁’的争论。我书写的是属于自己的历史。” 德约科维奇凭借当天的冠军获得了2000分的世界排名积分，力压自己在本届大赛半决赛中以3比1击败的卡洛斯•阿尔卡拉斯（20岁•西班牙），重新夺回了世界排名第一的位置。与此同时，德约科维奇在388周的时间里一直占据着世界排名第一的位置。这也是领先费德勒（310周）和纳达尔（209周）的历史最长纪录。 赛后当被问到“该实现的都实现了，是否还有继续运动员生涯的动机”时，德约科维奇回答说：“在大满贯赛事中继续夺冠，没有理由考虑退役”，“年龄只不过是数字而已。”德约科维奇是进入30岁之后第一位在大满贯赛事中取得10次以上冠军的选手。 德约科维奇继今年澳大利亚公开赛之后，连续两次获得大满贯赛冠军，同年还具备了在四大满贯赛上全部夺冠的“超级全满贯”挑战资格。这是自1968年职业选手能够参加大满贯赛事以来（公开赛时代）男子网球比赛中罗德•拉沃尔（85岁•澳大利亚）在1969年仅留下一次的记录。德约科维奇在2021年也曾挑战过同样的纪录，但在赛季最后一场大满贯赛事美网公开赛决赛中败给了达尼尔•梅德韦杰夫（27岁•俄罗斯），未能实现梦想。 在女子单打比赛中，进入公开赛时代后，没有选手能比德约科维奇获得更多的大满贯赛冠军。玛格丽特•考特（81岁•澳大利亚）虽然24次夺冠，但其中13次是职业选手没有参赛的“业余时代”取得的。从公开赛时代来看，小威廉姆斯（42岁•美国）的23个冠军最多。 如果德约科维奇在下月3日拉开帷幕的温布尔登网球公开赛上夺冠，就可以摘掉“公开赛时代”的标签，与考特并驾齐驱。此次是德约科维奇职业生涯的第94个冠军，如果再获得16胜，他将刷新目前吉米•康纳斯（71岁•美国）保持的ATP最多冠军记录（109胜）。

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