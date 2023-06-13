徒手攀爬乐天世界塔的20多岁英国男子被捕. June. 13, 2023 08:14. by 苏雪姬记者 facthee@donga.com. 在未经许可的情况下，徒手攀登555米高、世界第5高的乐天世界塔外墙的英国男子在4个小时后被警方抓获。 12日上午，首尔松坡警察署表示，上午9时3分左右逮捕了擅自攀登外墙的英国人乔治•金-汤普森（24岁），罪名是涉嫌侵入建筑物。据警方透露，金-汤普森先生从当天上午5时左右开始背着降落伞装备徒手攀登外墙。发现这一情况后，建筑物管理所方面于上午7时50分左右向警方报案。 接到警方的协助要求后，消防当局出动12辆汽车等，于上午9时左右在乐天世界塔72层和73层之间约300米高的地方将金-汤普森抬到建筑物外墙上的吊篮上，使其进入建筑物内部。乐天世界塔是地下6层、地上123层的建筑。 在接受警方调查时，金-汤普森陈述说：“我长久以来的梦想是登上乐天世界塔，并从那里飞下来，从6个月前开始就计划好了”，“三天前入境，一天入住汽车旅馆，两天露宿。”据调查，他为了进行从高楼跳伞的运动“贝斯跳跃”而入境。他曾在2019年擅自攀登英国最高大厦—地上87层、高310米的“伦敦碎片大厦（The Shard）”时被抓获，服刑3个月。 2018年，法国攀岩家阿兰•罗伯（61岁）擅自爬到乐天世界塔外墙75层时，因涉嫌妨碍公务而被警方逮捕。但是乐天方面表示不希望对其处罚，因此当时没有进行处罚。韩国男团Stray Kids第三次登顶“Billboard 200”专辑榜 男子组合Stray Kids（照片）在美国公告牌主专辑排行榜“Billboard 200”上第三次登上了冠军宝座。美国公告牌当地时间11日表示，Stray Kids第三张正规专辑《5-STAR》以24.95万张的唱片销量登上了Billboard 200专辑榜的头名位置。他们战胜了泰勒•斯威夫特和摩根•沃伦。 至此，Stray Kids继去年凭借迷你专辑《ODDINARY》和《MAXIDENT》分别登上Billboard 200专辑榜的冠军宝座后，第三次获得了第一名。在Billboard 200专辑榜上三次（及以上）登上榜首的K-POP组合只有防弹少年团（BTS）和Stray Kids。 Stray Kids第三张正规专辑收录了主打歌《特》和《伟人传》、《ITEM》等12首歌曲，大部分都是韩语歌词。韓國男團Stray Kids第三次登頂“Billboard 200”專輯榜 男子組合Stray Kids（照片）在美國公告牌主專輯排行榜“Billboard 200”上第三次登上了冠軍寶座。美國公告牌當地時間11日表示，Stray Kids第三張正規專輯《5-STAR》以24.95萬張的唱片銷量登上了Billboard 200專輯榜的頭名位置。他們戰勝了泰勒•斯威夫特和摩根•沃倫。 至此，Stray Kids繼去年憑借迷妳專輯《ODDINARY》和《MAXIDENT》分別登上Billboard 200專輯榜的冠軍寶座後，第三次獲得了第壹名。在Billboard 200專輯榜上三次（及以上）登上榜首的K-POP組合只有防彈少年團（BTS）和Stray Kids。 Stray Kids第三張正規專輯收錄了主打歌《特》和《偉人傳》、《ITEM》等12首歌曲，大部分都是韓語歌詞。

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