韩国政府：“不会坐视中国的高压言行……将开展堂堂正正的外交”. June. 13, 2023 08:14. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩国政府将以中国驻韩国大使邢海明发言争议为契机，把对华政策转变为对中国高压外交言辞和态度绝不坐视不理的强硬基调。韩国政府认为中国政府的言行超过限度等“中国风险”正在全面展开，对华政策方向似乎将变得更加鲜明。 韩国政府的对华关系基调，把重点放在了“树立国民自尊心的外交”上。韩国政府核心相关人士12日表示：“现在不会坐视中国高压或无视韩国的言行。”该人士表示：“（政策的）色彩将朝着不毁损国民自尊心的方向更加鲜明。”总统室认为，特别是以年轻一代为中心，反华情绪高涨的背景，是文在寅政府当时表现出的“低姿态外交”。总统室相关人士表示：“（文在寅前总统）关于中国是‘高峰’的发言使国民的自尊心崩溃，变成了对中国的敌意。如果进行堂堂正正的外交，反华情绪也会大为消失。” 韩国政府的立场是，就萨德“三不”（不追加部署萨德、不参加美国导弹防御系统、不结成韩美日三方军事同盟）问题，不是与中国进行协商的对象。在此基础上，核心相关人士强调：“我们可以主导调整萨德相关政策，也可以更积极地提出这样的立场。” 韩国政府计划，就供应链核心品种问题，积极采取减少对中国的依赖度等“去风险”措施。据悉，正在精密把握负极材料等电池核心材料等对中国依赖度特别高的产品的现状。 对于韩中高层交流，韩国政府的基调是，“虽然开放，但不会急于求成”。核心相关人士批评道：“即使提出韩中高层会谈提案，中国也只提及美国，避而不谈。”

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