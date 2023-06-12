韩国警方对产业间谍采取特别查处行动……3个月内抓获77人. June. 12, 2023 08:02. by 崔元英记者 o0@donga.com. 曾在一家韩国企业中国法人工作的50多岁研究员A某在2021年3月左右，跳槽到中国的一家信息通信企业。警方在此过程中发现了A某拍摄国内企业商业秘密资料并偷偷转移的嫌疑，于今年3月以违反《不正当竞争防止法》的嫌疑将A某移交给了检察机关。调查结果显示，A某以收取年薪和生活费、子女教育费和住宅费等数亿韩元为条件，窃取了商业秘密。 警察厅国家调查本部11日表示，最近3个月间进行了产业技术泄露等经济安保危害犯罪特别查处，结果共揭发35件，抓获A某等77人。35件中有27件是国内企业间的技术泄露，8件是机密泄露到海外。在去年同期的特别查处行动中，海外机密泄露件数只有4件。 也有外国人在韩国盗取企业核心技术的案例。在首尔某大型医院下属研究所把1万多件医疗机器人技术资料转移到中国的40多岁中国男性，在此次特别查处行动中被捕，并于上月被移交检察机关。 从犯罪类型来看，泄露商业秘密最多，达26件（74.3%），其后依次为业务渎职5件（14.3%）、泄露产业技术3件（8.6%）。被揭发的35起案件中有29起（82.9%）是保安相对薄弱的中小企业相关案件，大企业案件有6起（17.1%）。 警方相关人士表示：“如果怀疑产业技术泄露或受到损失，请向警察厅网站开设的产业技术泄露申报中心举报或访问附近的警察局。今后将继续打击盗取企业核心技术的所谓‘产业间谍’犯罪。”

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