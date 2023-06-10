外国直接投资创历史新高……如果不能打破投资壁垒，就会止步于“昙花一现的好消息”. June. 10, 2023 08:45. . 今年进入韩国的外国直接投资规模比去年同期增加了40%。由于美中经济霸权战争，全球企业的投资战略转向了减少“地境学风险”。虽然因美国主导的中国和供应网脱钩，韩国经济正在经历出口减少等副作用，但得益于拥有尖端领域的核心企业，韩国才获得了反射利益。 今年截止到上个月，向政府申报的外国直接投资额为107.3亿美元，约14万亿韩元。这是以1-5月为基准的历史最高纪录。85%的外国直接投资是外国企业在韩国建立生产设施的“绿地投资”，这也增加了62%。以三星电子、SK海力士为主要顾客的全球半导体设备、材料企业、针对LG能源解决方案、SK on、三星SDI的电池原料、材料企业的投资迅速增加。随着美国通货膨胀削减法的实施，直接对美出口变得困难的中国电池材料企业也在韩国建立合作企业。 在国内设备投资萎缩的情况下，外国投资对韩国经济来说与干旱中的甘霖相同，但令人担忧的是增加趋势很难持续。因为竞争国家纷纷出台各种支援政策来吸引外资。日本在引进全球代工第一位的台湾台积电工厂时，发放了近一半的投资额作为补贴，并再次与台积电进行建设第二工厂的协商。在欧洲，法国提出攻击性投资支援政策，正在吸引外国直接投资。 再加上在美国“购买美国货”政策的压力下，韩国大企业正在推进超过100万亿韩元的对美投资。相比流入，更多的投资流向海外。即使这样，如果全球供应网分裂为美中两大集团，韩国企业的活动空间反而会变窄。 对于韩国来说，打造任何一方企业都想投资的环境是最好的策略。但是喜欢外国企业投资的首都圈被各种限制所束缚。在经济合作与发展组织成员国中处于低谷的法人税竞争力也是个问题。如果发生企业死亡事故，刑事处罚首席执行官的重大灾害法将成为外国人投资的巨大障碍。如果不能尽快消除高投资壁垒，好不容易增加的外国直接投资也很有可能以“昙花一现的好消息”结束。

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