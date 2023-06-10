半地下室泡水对策出台一年，“逃离”的居民只有1%. June. 10, 2023 08:46. by 李相焕记者、苏雪姬记者 payback@donga.com,facthee@donga.com. 去年8月暴雨导致首尔自冠岳区、铜雀区一带半地下室4名居民死亡后，政府和地方自治团体出台了各种对策，但实际搬离半地下室的人极少。有人担心，在今年夏天预告破纪录的高温和洪水的情况下，半地下室居民的损失可能会再次发生。 综合《东亚日报》9日的采访，通过援助月租、迁至公租房等国土交通部和首尔市的“往上居住”政策，脱离半地下室的居民只有2300户左右。这一数字仅占首尔市内半地下住宅（约21万人）的1.1%。虽然首尔市在暴雨惨案发生后宣布“将取消半地下室”等各种对策，但大多数半地下室居民仍然居住在与去年相似的环境中。 最具代表性的是，享受国土交通部和首尔市的“赋予移居公租房、民间租赁住宅优先权及保证金无利息贷款”政策优惠、从半地下室搬迁到租赁住宅的居民，以去年底为基准只有1300户。韩国城市研究所所长崔恩英（音）表示：“数量不多，而且数千万韩元的租赁住宅保证金对居民来说也是负担的费用。” 首尔市“搬迁至地上层支援月租20万韩元”只进行了970件。去年8月暴雨灾害严重的铜雀区和冠岳区分别只有312人和129人。首尔市相关人士表示：”这是受惠者每次领取月租数据的累计额，因此实际得到支援的家庭更少。” 通过首尔住宅公社、韩国土地住宅公社等购买多户型住宅，以转变为仓库的方式逐渐减少半地下住宅的政策，业绩也比较低。截止到上月，首尔住宅公社购买的半地下住宅为98套，远低于今年的目标值（3450户）。韩国土地住宅公社连一套也没有购买。 目前尚未摆脱半地下室的居民占大多数的情况下，有人担心会重演去年那样的暴雨和泡水灾害。世界气象组织预测，意味着今年夏天赤道附近东太平洋海面高温现象的厄尔尼诺现象非常活跃，将出现创纪录的高温和洪水。据韩国气象厅上月公布的《3个月气象展望》显示，7月降水量与往年（245.9-308.2毫米）相似或多的概率为80%。8月，与往年（225.3-346.7毫米）相似或多的概率将上升到80%。

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