像机器一样连轴转的BTS迎来“军白期”，好不容易能缓口气. June. 10, 2023 08:46. by 朱贤宇记者 woojoo@donga.com. 防弹少年团（BTS）在出道9周年的去年6月发表了炸弹宣言。在每年和粉丝们一起像庆典一样享受的YouTube内容“真正的防弹会餐”中，宣布暂时中断团体音乐活动。他们诉苦表示：“正在硬挤。太痛苦了”，“感觉变成了机器。” 实际上BTS自2013年6月出道以来一直不停地奔跑着。从2017年5月在美国公告牌音乐大奖上获奖开始，2018年5月作为韩国歌手首次在公告牌主专辑排行榜“公告牌200”上获得了第一名。2020年9月凭借《Dynamite》成为首位在Billboard主单曲排行榜“Hot 100”上占据榜首的韩国歌手，书写了新的历史。2021年6月和7月分别凭借《黄油》和《Permission to Dance》连续登上Hot 100榜首。同年9月，他们在联合国大会上发表演讲，对因新型冠状病毒感染症（COVID-19）而疲惫不堪的世界人发挥了“善的影响力”。去年5月他们还访问了美国华盛顿白宫，与乔•拜登总统进行了面谈。 消化了如此繁忙日程的BTS成员们表示，活动中断后的行动是“第二章节”。J-HOPE（本名郑号锡•29岁）当时表示：“希望大家能够认识到这是一个健康的计划。只有这样，组合才能更加稳固。” 之后成员们发行个人专辑或制作个人YouTube内容，开始了新的步伐。成员JIMIN（本名朴智旻•28岁）凭借首张个人专辑再次登上了今年4月的“Hot 100”榜首。大哥JIN（原名金硕珍•31岁）和J-HOPE分别于去年12月和今年4月入伍。 成员入伍后，BTS也利用入伍前录音的音源，接连推出了7人全部参与的新曲，从未离开过粉丝俱乐部“阿米”们的视线。继上月发表新曲《The Planet》后，在出道10周年之际，9日又推出了新曲《Take Two》。 今后剩下的5名成员也将依次入伍，经历“军白期（军队+空白期）”。Hybe也正在寻找填补BTS空白的对策。Hybe议长房时爀（51岁）在今年3月的宽勋论坛演讲中曾表示“不管BTS的存在与否，都要寻找对策”，提到了引进Multi-Label体制和扩大粉丝平台“Weverse”等计划。

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