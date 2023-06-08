三星电子：“将在首尔举办‘Galaxy Unpack’，向全世界突显折叠式手机鼻祖印象”. June. 08, 2023 09:02. by 郭道英 now@donga.com. “将把‘折叠式手机数三星’这一公式大势化。” 三星电子7日表示，将首次在韩国举行新产品公开活动“Galaxy Unpack（盖乐世揭秘）”。7月底，三星电子将在首尔江南区COEX（会展中心）举行公开新折叠式系列“Galaxy Z Flip·Fold 5”产品的揭秘活动。 三星电子表示：“计划在国内公开折叠式新产品，让全世界切实感受到作为折叠式鼻祖的自豪感。” “Galaxy Unpack”于2010年3月在美国拉斯维加斯公开了“Galaxy S”系列的第一款手机，此前一直在美国纽约和旧金山、英国伦敦、德国柏林、西班牙巴塞罗那等全球主要城市举行。受新冠疫情的影响，去年8月，“Galaxy Z Flip·Fold 4”的揭秘活动在纽约曼哈顿，以线上线下方式同时举行。 在韩国内首次举行揭秘活动的背景，是折叠式智能手机在国内的突出销售比重，以及最近韩流文化的成长等。据市场调研机构Counterpoint Research透露，以去年为基准，韩国所有智能手机中折叠式智能手机的销售比重为13.6%，在全世界使用折叠式手机的比重占压倒性优势。

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