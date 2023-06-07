宫崎骏的隐退作品，在没有预告和广告的情况下将于下月上映. June. 07, 2023 08:17. by 洪禎秀 hong@donga.com. 世界级动画大师日本宫崎骏导演的最后一部作品将在没有预告片或任何广告的情况下于下月上映。 据美国电影专门媒体《好莱坞报道》5日（当地时间）报道，吉卜力工作室（Studio Ghibli）的代表理事兼制片人铃木敏夫2日在接受日本月刊《文艺春秋》采访时表示，宫崎骏导演的隐退作品《你想活出怎样的人生》将在没有宣传营销的情况下上映。宫崎骏导演2013年宣布隐退，时隔4年撤回，他宣布了新作，也是隐退作品上映的消息。 题目《你想活出怎样的人生》取自1937年吉野源三郎的同名小说。但是作品的情节、登场人物、出演配音演员等与电影相关的任何信息都没有公开。 唯一被公开的只有一张粗犷大胆运笔的电影海报（照片）。据悉，宫崎骏导演对铃木敏夫代表称赞道：“这是你制作的最棒的海报。”被称为宫崎骏右臂的铃木代表解释说：“虽然从1984年《风之谷的娜乌西卡》开始一起合作，但真心受到称赞还是第一次”，“决定以这种称赞为提示，只用海报进行宣传。”接着，他补充道：“看预告片就能知道电影会发生什么事情，因此也有不想去电影院的人”，“这次（和一般的营销）相反，我想尝试一下。” 此次作品将于下月14日在日本上映。海外上映计划尚未确定。

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