美国共和党大选候选人纷纷出马，“特朗普渔翁得利”的忧虑越来越大. June. 07, 2023 08:18. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 美国在野党共和党的大选候选人竞选热潮正在升温。前总统特朗普的支持率独占鳌头，排名第二的佛罗里达州州长德桑蒂斯的支持率呈原地踏步状态，还有其他候选人接连宣布参加竞选。 前副总统彭斯5日向联邦选举管理委员会提交了参选宣言文件。据《纽约时报》等媒体报道，彭斯将于7日在明年初举行共和党候选人竞选的中部爱荷华州正式宣布参加大选。 据悉，作为支持创造论的虔诚新教徒，他将在保守倾向较强的爱荷华州高喊反堕胎等口号，强调自己是“正宗保守派”。彭斯是特朗普政府的二号人物，但以特朗普不服2020年大选结果为契机，两人分道扬镳了。 此外，前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂和北达科他州州长道格·伯根分别于6日和7日宣布参加大选。曾在被称为执政民主党地盘的新泽西州连任州长的克里斯蒂，也是共和党内代表性的“特朗普狙击手”。其优势在于，在正式选举中具有向中立层选民呼吁的竞争力。亿万富翁、企业家出身的伯根正在高喊减税等口号。 特朗普阵营方面反而欢迎竞争者增多。因为越是这样，选票就越分散，自己成为最终候选人的可能性就越高。2016年共和党总统候选人竞选时，也有10多名候选人山头林立，最后特朗普以35%的支持率位居第一。 但是，此前一直权衡参选的新罕布什尔州州长克里斯·苏努努5日在《华盛顿邮报》投稿中宣布不参加竞选，他说：“候选人林立，将阻止特朗普再次当选为总统候选人。”今年3月以类似理由宣布不参加大选的“韩国女婿”、前马里兰州州长拉里·霍根最近在接受路透社采访时表示，“我们担心2016年的失误会重演”。他指出，候选人的泛滥只会帮助特朗普。 在民主党内，拜登实际上等于被内定为候选人，进步倾向人士也陆续提交了出师表。著名黑人社会运动家、联合神学大学教授康奈尔·韦斯特5日宣布，将作为2017年成立的少数政党人民党候选人参加大选。他同时称拜登是“不怎么样的新自由主义者”，同时称特朗普是“新法西斯主义者”，呼吁“请支持我”。

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