两个丹麦人. June. 06, 2023 08:02. . 郁金香的国家丹麦虽然看似是与战争渊源遥远的国家，但长期以来一直是军事强国。在现代战争史中，也有两名丹麦军官不可或缺。陆军士官学校首席毕业生赫尔穆特•冯•毛奇加入德军，创立了参谋本部，成为了近代军事组织和战术之父。马斯•约翰•布克-利内曼虽然没有毛奇那么有名，但在战争史上也留下了非常珍贵的业绩。19世纪，随着钢丝投入到枪和大炮中，火力急剧上升。对于野战士兵来说，这意味着集体死亡。从此，战场变成了人类之前从未见过的杀戮场。 枪和大炮作为死神名震战场后，士兵们找到了藏身地下的方法。一旦炮火开始爆炸，趴下的士兵们就会动员手和勺子向地面下方挺进。虽然看似谎言，但哪怕是往下钻进5厘米，士兵的被杀伤率也会稍微降低一些。战壕从古代战争开始就存在，但个人壕成了所有士兵的防弹衣。曾是丹麦中尉的利内曼在1867年开发出了所有士兵都可以轻松携带的野战铲，并推向了世界。1870年丹麦陆军引进了野战铲作为必备装备。欧洲各国紧随其后。 在军队里，士兵们的真正朋友是野战铲。流行着“在军队里拿着野战铲的时间比拿着枪的时间更多”这样的幽默，现代野战铲的始祖是利内曼的野战铲。战壕的威力比想象的要大。士兵们用野战铲挖的战壕使步兵突击开始前进行的重炮炮击失效了。以美国的南北战争为首，从19世纪末开始的所有战争中，战壕成了巨大的战术武器。乌克兰战争中最令人震惊的场面是用手榴弹攻击战壕里的士兵的无人机。现在士兵似乎无处可藏了。守护士兵200年的战壕面临危机。尽管如此，战壕仍然非常活跃，虽然目前仍然有效，但考虑到无人机的可怕开发速度，也许现在需要新的利内曼的装备。那是什么呢？

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