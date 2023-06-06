朝鲜从东仓里发射场向“移动式组装建筑”中心地带移动设备. June. 06, 2023 08:05. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 卫星照片捕捉到了朝鲜在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场不停移动设备的动向。有分析认为，朝鲜在5月31日发射卫星的运载工具“千里马-1”型发射失败后预告了新的发射，因此朝鲜已经开始在本月内发射军事侦察卫星的事前工作，准备在原有的发射场而不是在新近失败的发射场发射。 “美国之音”5日报道称，对民间卫星照片企业“星球实验室”3日拍摄的卫星照片进行分析的结果显示，东仓里发射场移动式组装建筑移动到了发射垫的中心。5月29日的卫星照片显示，该移动式建筑位于发射场西侧的发射架（门型铁塔）方向，但此次拍摄结果却转移到了中心位置。移动式建筑在组装火箭的主处理建筑和发射台之间往返140米距离。 “美国之音”报道称：“在朝鲜公开宣布第二次发射的情况下，西海卫星发射场的核心设施出现动向，这是值得关注的变化。”虽然出现了移动式建筑远离发射台的动向，但观测到这种动向本身就可能是发射的重要征兆。韩国国家战略研究院导弹中心负责人张永根（音）也表示：“移动式建筑可以根据需要数次往返于铁轨之间。虽然很难断定是因为什么原因移动，但可以看作是追加发射的征兆。” 上个月发射侦察卫星之前，朝鲜曾将移动式建筑从此次捕捉到动向的现有发射场和新发射场都移动到了发射架一侧。此后，朝鲜只在3公里外的新发射场发射了侦察卫星。对此，有分析认为，在现有的发射场设置移动式建筑有可能是伪装战术。 在这种情况下，有观察人士认为，此次只在原先发射场捕捉到了动向，因此朝鲜可能没有选择失败的新发射场，而是选择了原有的发射场作为追加发射场。韩国政府消息灵通人士强调称：“不能保证朝鲜此次移动式建筑的动向不是伪装的。军方当局也在密切关注动向。”他还补充道：“正如朝鲜宣称的那样，本月内再次进行挑衅的可能性很大。”

한국어