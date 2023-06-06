世界最强男子跆拳道，韩国夺得世锦赛综合冠军4连冠. June. 06, 2023 08:03. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国男子跆拳道再次确认了世界最强实力。5日，在阿塞拜疆巴库结束的2023世界跆拳道锦标赛上，韩国连续4次获得综合冠军 韩国队在大赛第一天即上月30日，以男子68公斤级陈浩俊（21岁•水原市厅）的银牌开始围猎奖牌。自上月31日男子58公斤级的裴俊书（23岁•江华郡厅）为韩国代表团夺得首枚金牌后，男子87公斤级的姜尚贤（21岁•韩国体育大学）、男子54公斤级的朴泰俊（19岁•庆熙大学•照片）接连摘得金牌。韩国男子队在本届世锦赛上共获得3枚金牌、1枚银牌，总分410分，自2017年茂朱世锦赛以后连续4次登上综合排名第一的位置。男子队自1973年大会创立以来，除了2届之外，共获得了24次综合冠军。 朴泰俊在世界锦标赛上首次亮相，展现了激烈的打击战，被选为本届大赛男子最优秀选手（MVP）。作为代表队教练加入此次大赛，带领韩国队获得综合冠军的水原市厅教练安洪烨获得了最佳教练奖。 相反，韩国女子队在8个级别中未能获得一枚奖牌。韩国女队在世锦赛上未能获得一枚奖牌，是自1987年在巴塞罗那（西班牙）开始女子组比赛后36年来第一次。这也是继2009年哥本哈根世锦赛（冠军中国队）、去年的瓜达拉哈拉世锦赛（冠军墨西哥队）之后，韩国第三次失去女子组综合冠军。韩国女队在世锦赛上共获得过16次综合冠军。 在明年巴黎奥运会之前，以前哨战性质举行的此次世锦赛上，“新老交替”尤为突出。男女各8个级别共产生64名奖牌得主（铜牌2名），其中超过一半的35名（54%）获得了个人首枚奖牌。在16名金牌得主中，有9人也是个人第一枚金牌。韩国男队的裴俊书、姜尚贤、朴泰俊都获得了世锦赛个人首枚金牌，他们的平均年龄只有21岁。 下届世界锦标赛将于2025年在中国无锡举行。

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