韩美日防长：“今年内启动朝鲜导弹情报实时共享体系”. June. 05, 2023 07:49. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韩美日一致同意，今年内将构建实时共享朝鲜导弹警报信息的体系，并正常启动。三国的构想是，将美国印度太平洋司令部下属的夏威夷联动控制所用作三国间实时警报信息交流的“枢纽”。三国将实时共享的朝鲜导弹警报信息包括：朝鲜发射导弹时的预计发射时间、飞行轨迹、预测弹着点等三方面。这意味着，去年11月在柬埔寨金边举行的韩美日首脑会谈上三国首脑达成协议的实时共享系统，进入了可视化阶段。 韩国国防部长官李宗燮、美国国防部长劳埃德·奥斯汀和日本防卫大臣滨田靖一以在新加坡香格里拉酒店举行的第20届亚洲安全会议（又名香格里拉对话）为契机，3日举行三方会谈后在联合公报中表示：“为了增进各国对朝鲜发射导弹的探测和评价能力，决定在今年内启动实时共享机制。” 李宗燮4日与滨田会谈后，就从2018年12月开始持续的韩日“巡逻机矛盾”表示：“决定把重点放在制定防止再次发生的对策上。”分析认为，日本主张韩国海军舰艇在东部海域向日本海上自卫队巡逻机瞄准了射击用雷达，但韩国却坚持巡逻机进行了低空威胁飞行，因此决定时隔4年半后，以保留韩日各自主张、讨论防止类似事件再次发生的对策的方式弥合矛盾。这是韩日国防部长时隔3年零6个月再次举行会谈。 韩国国防部高层官员表示：“双方立场差异在很长一段时间内非常明显，双方一致认为这不是以分清是非的方式解决的问题。两国首脑决定构筑信赖关系，因此双方决定原封不动地保留关于警戒机的矛盾立场，同时为了面向未来型关系，将讨论防止再次发生这种情况的方案。”

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