因为是防守的国家，所以是防守王……时隔一年，在金玟哉身上的问号全部被抹去. June. 05, 2023 07:48. by 金正勋记者 hun@donga.com. 当时效力于土耳其足球超级联赛费内巴切队的金玟哉（27岁）去年7月转会到意甲那不勒斯队时，那不勒斯球迷中有不少人感到惊讶。金玟哉是代表韩国足球的后卫，在土耳其联赛也表现出了良好的竞技水平，但在当时，金玟哉在欧洲赛场上还是一名名不见经传的球员。 再加上金玟哉作为在那不勒斯效力8个赛季后，于去年7月转会到英超（EPL）切尔西队的卡利杜•库利巴利（32岁）的替补球员，穿上了那不勒斯队服，在专家们中间也有很多人评价他是水准不及库利巴利的球员。 但是金玟哉让转会当时外界对自己的低评价，在那不勒斯只踢了一个赛季就彻底发生了改变。金玟哉被选为2022~2023赛季意甲“最佳后卫”。包括队友乔瓦尼•迪•洛伦佐（那不勒斯队）、特奥•埃尔南德斯（AC米兰队）在内的3人最终被提名为候选人，金玟哉被选为获奖者。现在，在那不勒斯，金玟哉成为了即使在冲浓缩咖啡时兑水喝人们也不会说什么的球员。球迷们写的“玟哉可以往浓缩咖啡里加水”的文章被上传到了那不勒斯俱乐部的官方社交媒体上。甚至还发生了一件趣事，访问那不勒斯一家咖啡店的方济各教皇为了减少浓缩咖啡的苦味，往咖啡杯里倒水时，咖啡师说：“教皇，你在破坏咖啡。就按照我们喝的样子喝吧。” 意甲联赛从2018~2019赛季开始，在守门员、后卫、中场、前锋等领域选拔出一个赛季最优秀的球员，金玟哉是首位当选最佳防守球员的亚洲球员。颁奖第一年的2018~2019赛季“最佳防守队员”就是库利巴利。被选入意甲“年度最佳球队”的18人名单的金玟哉还被选入其中组建的最佳阵容11人，再次证明了自己度过了最辉煌的一个赛季。金玟哉去年9月被选为意甲“本月最佳球员”，这也是亚洲球员首次取得该成就。 在本赛季38场意甲联赛中，金玟哉出场35场，上场3054分钟，牢牢守住防线，时隔33年带领那不勒斯队夺得联赛冠军。35场比赛都是首发出场，并贡献2粒进球和2次助攻。在效力AC米兰队期间曾5次登上欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛冠军宝座的“传奇中后卫”亚历山德罗•科斯塔库塔（57岁）对其评价说：“本赛季那不勒斯队之所以能够经常腾出防守后空位，是因为有金玟哉的存在”，“不仅速度快，而且还有提前解读对方球员动向的能力。”本赛季，金玟哉在与试图带球突破的对方球员的竞争中，被突破的次数只有4次，这也是因为他具备了快速的步伐和提前预判能力。 金玟哉将于6日下午回国，为了接受为期3周的基础军事训练，他将于15日进入陆军训练所。他将不会参加6月在韩国国内举行的两场A级比赛（国家对抗赛）。韩国队将于16日在釜山与秘鲁队，20日在大田与萨尔瓦多队进行A级比赛。

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