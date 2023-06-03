韩国击败厄瓜多尔进入U20世青赛8强……“等着吧，尼日利亚”. June. 03, 2023 08:26. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国在国际足联（FIFA）20岁以下（U-20）世界杯上连续两届进入8强。 U-20国家足球队2日在阿根廷圣地亚哥德尔埃斯特罗体育场举行的与厄瓜多尔队的16强赛上，以3比2战胜厄瓜多尔队，进入了8强。至此，韩国继获得历史最好成绩亚军的2019年大赛后，连续两届进入8强。韩国队在2019年大赛时也在4强赛上与厄瓜多尔相遇，当时球队以1比0获胜进入了决赛。 这是韩国队队史第6次进入U-20世界杯8强。此次大赛共有4支亚洲球队参加，韩国是唯一进入8强的队伍。日本和伊拉克在小组赛中被淘汰，乌兹别克斯坦在16强赛上以0比1负于以色列。韩国队将于5日凌晨2时30分与尼日利亚队争夺一个4强席位。尼日利亚队在16强赛上以2比0战胜了东道主、大赛最多冠军（6次）得主阿根廷队。此前，韩国队和尼日利亚队曾在U-20世界杯上交锋过两次（2005年、2013年），战绩为1胜1负。 在与厄瓜多尔队的比赛中，韩国队在上半场第11分钟和第19分钟分别凭借李英俊和裴俊浩的进球以2比0领先，但在上半场第36分钟因点球失掉一球。下半场第3分钟，韩国队后卫崔锡铉用头球破门，将比分改写成3比1。虽然在下半场第39分钟又被对方打进一球，但此后没有再失球。在本届世界杯开幕之前，被国际足联选为韩国国家队“值得关注的球员”的裴俊浩当天助攻了李英俊的首开纪录进球，全场贡献1粒进球和1次助攻，表现十分活跃。国际足联表示，“裴俊浩的聪明才智帮助韩国队进入了8强。裴俊浩用两次特别的触碰让厄瓜多尔队后卫惊慌失措后攻入一球。”裴俊浩赛后表示：“因为受伤没能好好参加小组赛，所以对队友们感到很抱歉”，“比起想打好比赛，我更想努力比赛，比赛似乎进展得很好。” 当天助攻队友崔锡铉打入球队第三球的队长李胜元在本届世青赛上已贡献4个攻击点（1粒进球，3次助攻）。李胜元开出角球，崔锡贤利用头部砸进了对方的球门。李胜元在与法国队的小组赛首场比赛中，以1粒进球和1次助攻的出色表现带领球队以2比1取得了胜利。在2比2战平洪都拉斯的小组赛第2场比赛中，他又以角球助攻队友破门得分，避免了韩国队的失利。韩国队在本届世青赛4场比赛中攻入7球，其中4球都是经过李胜元脚下取得的。 U-20国家足球代表队主教练金殷中表示：“向选手们说过，如果淘汰赛失败，就没有下一场比赛，所以今天可能是最后一场比赛，但是选手们很好地跟完成了比赛”，“大赛在南美大陆举行，拥有优势的厄瓜多尔选手们充满自信，虽然我们的选手们踢得很辛苦，但是直到最后也没有失去集中力，顺利结束了比赛。”

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