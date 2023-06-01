受警戒警报影响，访韩的太平洋岛国领导人压缩日程……外国人“以为发生了战争，打听航班”. June. 01, 2023 07:37. by 李文秀记者、崔美松记者 doorwater@donga.com,cms@donga.com. 因首尔市误发警戒警报灾难短信事件，韩国政府邀请海外首脑参加的活动也陷入了困境。对韩国语和韩国行政系统不熟悉的外国人也感到不安。 保健福利部5月31日邀请为参加第一届韩国-太平洋岛国首脑会议而访韩的5国首脑夫妇，原定前往韩国眼科医疗服务体验，结果参加活动的人数大为减少。瓦努阿图、法属波利尼西亚、所罗门群岛总理夫妇和图瓦卢总理、萨摩亚环境部长等原计划在位于首尔的3家眼科体验视力检查、视网膜疾病检查等眼科医疗服务。 但是，这些首脑们因为当天上午收到错发的警戒警报灾难短信而惊慌失措，纷纷通报不再参加，活动一度面临被取消。后来，只有3个国家的5人按原计划参加，参加人数大为缩水。福祉部相关人士解释说：“正式接到了参加者们因长途移动、感到疲劳而变更日程的通报。” 居住在韩国的外国人社区也出现了混乱。在研究生院就读的中国留学生张某（25岁）抚着心口说道：“以为是战时情况，所以打听了一下航班。虽然没过多久才知道这不是战争，但现在一想到早晨，手还是会发抖。” 当天，社交网络服务上也出现了很多报道外国人混乱状况的文章。与外国丈夫一起生活的A某当天在推特上写道：“一确认并不是手机爆炸，就赶紧和丈夫带着灾难包出了门。在去避难所的路上恢复了通信，但是不会说韩语的丈夫的朋友们一直给我打电话，乱成一团。”住在考试院的B某说：“住在同一考试院的人一半以上是外国人，听到灾难短信后，外国人来到走廊，惊慌失措。” 一名外国人在自己的“图片墙”上传了从首尔市收到的灾难短信，称“因为朝鲜，正在经历惊慌和烦躁的事情。”特别是他从首尔市收到的灾难短信中，警报发生时间是“下午6点32分（6：32 p.m）”。外国人纷纷抱怨说：“难道是发送了上午、下午都写错的灾难短信吗？”

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