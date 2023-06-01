朝鲜侦察卫星二级火箭未能点火，10多分钟后坠毁西部海域……“存在技术缺陷的可能性”. June. 01, 2023 07:38. by 军事专门记者尹相虎、孙孝周记者、高道艺记者 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com,yeah@donga.com. 朝鲜5月31日在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场发射的伪装成“宇宙运载火箭”的远程弹道导弹坠落在全罗北道群山市於青岛以西200多公里的海上。这里距离发射地点直线距离约400公里，是西部海域韩中暂定措施水域。据悉，当初朝鲜向日本海上保安厅和国际海事组织通报的一级推进器预计坠落区域（忠清南道大川港西南方向最远300公里处）也未能到达。 从东仓里到二级推进器预计坠落区域（菲律宾东海）的3100多公里（直线距离）飞行区间，最多只飞行了八分之一左右。这是朝鲜继2016年2月发射“光明星四号”后，时隔7年再次发射卫星，也是自2012年4月“光明星三号”发射失败后，时隔11年再次发生卫星发射失败的事例。 ● “发射程序快速推进，二级推进器发动机出现故障” 当天上午6点29分（韩军联合参谋本部发布时间，朝鲜发布时间为6点27分），搭载“一号军事侦察卫星”发射的朝鲜运载火箭在10多分钟后的6点40分左右坠落在了西部海域。从朝鲜宣布的“一级分离后因二级发动机的启动不正常、丧失推进力而坠落”来看，一级推进器的燃烧及分离后二级推进器发动机出现故障、点火失败，被认为是失败的原因。由此看来，运载火箭的推力急剧下降，在无法控制的飞行过程中坠落到了海上。 前韩国航空宇宙研究院院长赵光来（音）表示：“据推测，由于二级推进器的启动器和涡轮泵等出现问题，燃料和氧化剂无法正常供给发动机。”液体燃料推进器的发动机经过“启动启动器→启动涡轮泵→燃料和氧化剂流入发动机→注入点火剂”的程序，在初期阶段可能发生了故障。此外，推进器的众多阀门中的一部分也有可能引发了问题。 韩国航空大学教授张永根（音）分析说：“据推测，这是新发动机未能进行充分的地面燃烧试验的结果。”从朝鲜“新型发动机的可信性和安全性低下”的发言中可以看出，朝鲜很有可能是在性能检验不完善的情况下强行实施此次发射。 从朝鲜提及“燃料特性不稳定”这一点来看，朝鲜为了发挥更强的推力，将原先的火箭燃料和成分配比进行不同的调整，也有可能是失败的原因。分析认为，朝鲜最终将“火星-15·17”型洲际弹道导弹中使用的白头山发动机改良而成的液体燃料发动机发射卫星，结果暴露出了技术上的缺陷。 韩国军方相关人士表示：“此次发射的（发射程序）比过去更快一些。”分析认为，直到最近，通过东仓里发射场的改建和扩建，最大限度地隐藏卫星体组装、搭载运载火箭、竖立发射台等发射过程，同时还要避开韩美的监视网，因此缩短了程序，这有可能成为失败的原因。 ● 韩国军方迅速找到残骸……查明朝鲜洲际导弹技术受关注 韩国军方在朝鲜发射宇宙运载火箭1小时40多分钟后的上午8时5分左右，在於青岛以西200公里海上收集了被推测为是一级和二级推进器连接段的圆筒形残骸。韩国军方人士表示：“从朝鲜向日本海上保安厅通报发射消息后（29日）起，就把水上救助舰‘统营舰’等舰艇派往一级推进器预计坠落海域待命。” 打捞上来的残骸表面清楚地标有“检查门13（组装件）”的红色韩文。“检查门”是指在发射准备过程中，技术人员等以检查机身内部为目的的开关门。从外形上看，这与2012年4月收集的“银河3号”一级推进器残骸（氧化剂罐）相似。军方表示，将通过精密分析查明真相。 军方认为，一级和二级推进器等可能全部坠落在相关水域，正在致力于追加打捞工作。因为如果全部回收推进器，有可能成为查明朝鲜洲际导弹技术能力的“关键证据”。韩国军方在2012年4月收集了发射失败的“银河3号”的一级推进器残骸等，经过国内外专家的精密分析后得出结论，朝鲜具备了能够飞行1万公里以上的洲际导弹的自主开发技术。韩国军方相关人士表示：“如果连侦察卫星都收集起来，就能掌握朝鲜卫星技术的真面目。”

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