再次当选总统的埃尔多安的心计：“支持库尔德恐怖组织的瑞典，不能加入北约”. June. 01, 2023 07:37. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 确定再次执政的土耳其总统埃尔多安（照片）表示，与西方的期待不同，不会乖乖地允许瑞典加入北约。北约成员国土耳其一再反对瑞典加入，称瑞典对被土耳其定性为恐怖集团的少数民族政党“库尔德工人党”很温情。加入北约需要全体成员国的同意。 据路透社等媒体报道，土耳其总统办公室5月30日提出，在两天前土耳其举行决选投票当天，有团体在瑞典斯德哥尔摩议会建筑物上悬挂库尔德工人党旗帜的图形，并在文字中要求释放被关押的库尔德工人党领导人阿卜杜拉·奥贾兰，要求瑞典方面对该团体进行处罚。 土耳其总统办公室主张：“瑞典应该彻底调查此事。”有分析认为，土耳其外长恰武什奥卢5月31日和6月1日决定不参加在挪威奥斯陆举行的北约外长会议，也与此事有关。 西方国家正在加大敦促土耳其改变态度的压力。美国国务卿布林肯5月30日在斯德哥尔摩与瑞典首相克里斯特松举行联合记者会时表示：“瑞典加入北约是欧洲安全所必需的，应尽快进行。没有理由需要更多的时间。”布林肯在与恰武什奥卢的通话中也亲自转达了上述内容。 乌克兰也决定在今年7月在立陶宛举行的北约首脑会议之前，推进各国领导人参加的“乌克兰和平首脑会议”。在此次会议上，中国、印度、沙特阿拉伯、巴西等俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯保持友好或中立的国家也被列入邀请名单。

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