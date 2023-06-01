对公主的观念. June. 01, 2023 07:37. . 最近，因黑人美人鱼的出现，剧场街出现了激烈的争论。红头发美丽的白人公主。给我们留下深刻印象的样子其实是迪士尼重新诠释原著制作的1989年动画片中的角色。汉斯•克里斯蒂安•安徒生写人鱼公主童话是在1837年，原作中没有特定人种。 虽然电影《人鱼公主》因主人公的肤色而引起争议，但约10年前在安徒生的故乡丹麦，人鱼公主作为男人登场而成为话题。艺术家二人组埃尔姆格林和德拉格塞特的作品《他（金色）》（2012年•照片）就是其主人公。 丹麦出身的米卡埃尔•埃尔姆格林和挪威出身的英加尔•德拉格塞特从1995年开始一起工作。他们不断展示挑战固定化观念的工作，《他（金色）》是将哥本哈根的象征人鱼公主铜像重新诠释为男性版本的作品。爱德华•埃里克森在1913年制作的人鱼公主像是世界旅游胜地，但因为是80厘米高的小铜像，所以很多人评价说，看到后非常失望。埃尔姆格林和德拉格塞特将摆出与人鱼公主像相同姿势的男子人鱼像大幅扩大至2米高度后，涂上了华丽的金色。代替鱼鳍有了双腿，看来是和王子的爱情成功了。但是可能是因为失去了声音，表情看起来很悲伤。两腿并拢，坐在岩石上的赤裸裸的男人完全违背了传统的男性气质。美人鱼似乎陷入了沉思，显得非常安静，既懦弱又脆弱，而且看起来很不舒服。在传统美术中，裸体男人炫耀自己健壮的身材，摆出英雄的姿态。 在意大利港口城市莫诺波利建立的人鱼公主雕像最近也陷入了争论之中。这次公主过于丰满的身材成为了问题。时代变了。人们的喜好也发生了变化。但是迪士尼给人带来的瘦削的美丽白人公主的观念似乎仍然很难改变。

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