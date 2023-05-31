夺冠奖金高达48亿韩元……高尔夫世界排名前五的明星悉数出击. May. 31, 2023 07:55. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国职业高尔夫（PGA）巡回赛特级比赛之一的“纪念高球赛”将从6月1日开始在美国俄亥俄州都柏林的穆菲尔德山庄高尔夫俱乐部（72杆）举行，比赛为期4天。由包括18次大满贯赛事在内，在PGA巡回赛上取得73胜的“高尔夫传说”杰克•尼克劳斯（83岁）主办的该大赛，从今年开始被指定为特级赛事，总奖金为2000万美元（约265亿韩元），冠军奖金为360万美元（约47.7亿韩元）。 为了配合特级赛事的定位，世界排名前5位的选手将全部参赛。截至29日，世界排名前五位的分别是斯科蒂•舍夫勒（美国）、琼•拉姆（西班牙）、罗里•麦克罗伊（北爱尔兰）、帕特里克•坎特利（美国）、赞德•谢奥菲勒（美国）。 PGA巡回赛公布了预测此次大赛冠军候选人的力量排名，并把2020年大赛冠军得主拉姆排在了力量排名第一位。拉姆仅在本赛季就取得了4场胜利，目前联邦快递杯积分排名第一。拉姆在2021年的比赛中，到第3轮为止，领先排在并列第2位的选手6杆，优势巨大，很有可能实现大赛2连冠，但由于在第3轮之后被确诊感染新型冠状病毒而被隔离，所以卫冕告吹。当年，坎特利获得冠军，继2019年之后，第二次登上了大赛的冠军宝座。而在去年的比赛中，以4杆优势战胜艾伦•怀斯（美国）夺冠的比利•霍雪尔（美国）将参加卫冕战。 韩国选手方面，任成宰、金时沅、金柱亨、李京勋、金成贤、安秉勋、崔京周将参赛。7名韩国选手中世界排名最高的任成宰（第19位）在本月中旬的韩国职业高尔夫（KPGA）韩国巡回赛友利金融锦标赛上逆转5杆劣势反败为胜，但在回到PGA巡回赛后连续两场比赛未过晋级线（无法出战后两轮）。PGA巡回赛将任成宰提升至力量排名第15位，并评价说，“现在值得期待恢复。”任成宰在去年的比赛中排在并列第10位。金时沅的力量排名为第12位。 主要参加今年常青巡回赛PGA巡回赛冠军赛的“老大哥”崔京周将挑战本赛季正规巡回赛首场过线晋级。他在1月的索尼公开赛和3月的波多黎各公开赛上均未过晋级线。崔京周是2007年纪念高球赛的冠军得主。

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