“进入我日常生活的博物馆文物”……MZ一代掀起“Hip Tradition”热潮. May. 30, 2023 07:55. by 李素妍记者 always99@donga.com. 在著名化妆品和杂货品牌林立的百货商店正中央设立了“小博物馆”。截止到下月4日，在首尔中区乐天百货商店总店地下1层COSMONERGY广场出入口，国立博物馆文化财团的文化遗产商品品牌“MU：DS”的快闪店将开门营业。132平方米左右的卖场货架上摆满了国宝半跏思惟像、仿照朝鲜白瓷的小模型、用新罗土偶（用泥土制作的人或动物像）装饰的玻璃杯等10个品种的26种文化遗产商品。这是百货商店首次推出重新诠释传统文物的博物馆商品。 最近，以传统文化遗产为基础的设计商品大受欢迎等，掀起了“Hip Tradition”热潮。Hip Tradition是指在我们的传统中加入MZ一代（千禧年+Z一代）特有的嘻哈感性，创造新的趋势。文化遗产企划商品并不是停留在游客的纪念品上，而是玻璃杯、手表、化妆包、雨伞、手机壳等日常生活中的商品。 据包括国立中央博物馆在内，以全国国立博物馆收藏的文化遗产为主题企划并销售商品的国立博物馆文化财团透露，文化遗产商品销售额从2020年的38亿韩元、2021年的66亿韩元猛增至去年的117亿韩元。去年的销售额是2011年财团成立以来的最高额。最近财团推出的螺钿基础模样的无线充电器和高丽青瓷图案电子设备外壳一上市就销售一空，人气非常高。 国立博物馆文化财团10多年来一直以民间企业为对象征集文化遗产商品企划创意，今年上半年（1~6月）154家企业共推出了798种商品。国立博物馆文化财团商品企划组组长金美京（音）表示：“这是过去10多年间参展规模中历届最大的一次”，“‘半跏思惟像小模型’等文化遗产企划商品成为畅销商品，因此新进设计师们的参与正在增加。” 西原大学广告宣传系教授金炳熙就Hip Tradition热潮表示：“对文化感兴趣的2030一代不会只停留在博物馆里看展览”，“希望积极将艺术作品带入我的房间享受。”前庆州大学文化遗产系教授郑炳模分析称，“在日常生活中也能接触到之前只能在博物馆看到的与文化遗产相关的商品，这对二三十岁的人来说具有意义”，“文化遗产小模型与高价美术作品相比，价格相对低廉，因此感觉更有魅力。”

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