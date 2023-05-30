轻松赢得战争的方法. May. 30, 2023 07:54. . 孙子说：“不需要通过战斗，在保存我军和敌军军队的同时，取得胜利才是最大的胜利。”这句话谁都同意。但是实践方法并不容易。中国古代兵书《六韬》记载了周文王与太公望（即姜子牙）之间的对话。这本书中有关于不使用武力，用谋略征服敌人的方法的讨论。 太公望提出了多达12种方案。方法多达12种，也意味着没有决定性的方法，而且很难实现。国家是在多种利害关系和矛盾的基础上诞生的社会生物。其中必然包含着矛盾这一要素。战争通过提出共同的敌人，看似起到暂时弥合这一矛盾的功能，但战争延长、痛苦增大，内部就会出现裂痕。从对方国家的立场来看，在战争之前，越是在助长和扩大对方国家的分裂，越有利。 这是太公望提出12种方案的背景。 其中第5种方案是优待敌国忠臣，让君主怀疑，让能力或忠诚度下降的其他人担任要职。实际上，从史记来看，春秋战国时期，这种方法被广泛使用，有时甚至成为取得决定性胜利的契机。这种方法奏效的理由很简单。如果与周边国家持续紧张关系，人们就会变得感情用事。对敌国只表示憎恶，主张排他性政策的人被认为是爱国者，而主张和亲或交流的人则是卖国贼。 在那一瞬间，国家政策的灵活性、情报力、成长力变得坚定而僵硬。所有兵书指出的战术原则就是钻到敌人的缝隙中寻找敌人的弱点，学习敌人的优点，隐藏我们的应对方式，具备在任何情况下都能有效应对的灵活性。船浮在水面上，顺水而下，石头却沉了下去。如果国家被叫做感情爱国心的表皮硬化，那么内部只会吵吵闹闹，一切能力都会下降。但是堆积在坚硬的外壳上的人连这个都不知道。从丙子胡乱的历史来看，外壳被打破、连敌军涌入也未察觉。

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