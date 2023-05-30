朝鲜预告假扮成卫星的“洲际导弹秀”……监视和拦截态势要万无一失. May. 30, 2023 07:54. . 朝鲜向日本政府通报，将在5月31日零时至6月11日零时之间发射人造卫星。这是继上个月宣布完成“1号军事侦察卫星”、本月16日金正恩国防委员长批准“今后行动计划”后，时隔10多天再次采取行动。日本媒体报道说，预计残骸坠落的海域是西部海域两处和菲律宾东部1处地点。韩国政府敦促朝鲜立即撤回发射计划，并警告说：“如果最终强行发射，将承受应有的代价和痛苦。” 朝鲜发射卫星是正面违反联合国对朝制裁决议的非法行为，也是炫耀洲际导弹能力的又一挑衅行为。朝鲜在国际海事组织运营的全球航行警告服务上向该地区航行区域协调国日本通报了发射计划，并主张这是合法的宇宙开发权利。但朝鲜早已丧失了这种资格。用于发射人造卫星的火箭在技术上与远程弹道导弹相同，因此联合国安理会禁止了朝鲜利用弹道导弹技术的一切发射，不管是出于什么用途。 到目前为止，朝鲜已先后4次通报发射人造卫星，并发射了运载火箭。此次如果发射，将是继2016年2月发射“光明星4号”卫星后时隔7年再次发射。朝鲜17日公开了“1号军事侦察卫星”的实物，但专家们认为其拍摄分辨率达不到履行军事卫星功能的性能。朝鲜是在以将劣质水平的卫星送入太阳同步轨道的名义，把此前向东高角发射的洲际导弹发射到正南太平洋，上演引发地区局势不安和紧张的“恐怖秀”。 韩国政府应该彻底应对朝鲜发射卫星可能引发的所有情况。最重要的是，朝鲜运载火箭横穿韩国西部海域，为了不影响船舶的安全运行，要尽全力保护国民的安全。同时，如果朝鲜强行发射导弹，必须急需进行外交全力战，让朝鲜付出相应的代价。要牢固地构筑国际社会的联合和施压战线，让中国和俄罗斯无法庇护朝鲜。 进而，通过韩美同盟和韩美日合作，进行彻底的监视追踪，同时应对运载火箭残骸落入韩国领土的可能性，整顿拦截态势。日本已经在冲绳县的3个岛屿上部署了“爱国者3”拦截系统，还下达了应对运载火箭坠落的“摧毁措施命令”。毫不动摇的应对态势才是让国民安心、抑制朝鲜冲动的最有效的武器。

한국어