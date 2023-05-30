朝鲜最快将于5月31日发射“一号军事侦察卫星”. May. 30, 2023 07:57. by 尹相虎, 申나리 ysh1005@donga.com,journari@donga.com. 朝鲜29日正式向日本海上保安厅通报，将于5月31日零时至6月11日零时期间发射“一号军事侦察卫星”。这是朝鲜继上个月宣布完成一号侦察卫星、本月16日国防委员长金正恩批准发射卫星的“后续行动计划”后，时隔13天再度采取行动。这也是朝鲜自2016年2月发射“光明星4号”后，时隔7年再次发射卫星并进入“读秒倒计时”。《东亚日报》对朝鲜通报日本的“海上威胁区域”进行分析的结果显示，搭载卫星的运载火箭最早将于31日发射，然后沿着西部海域飞行，坠落在菲律宾以东海域。 据韩国外交部29日透露，朝鲜当天根据国际海事组织有关“如果导弹发射有可能对航行安全产生影响，应事先通报给指定的协调国”的决议，向指定协调国日本政府（海上保安厅）通报了卫星发射。外交部相关人士解释说：“分析认为，此举是为了强调朝鲜遵守相关规定、合法发射卫星。”据悉，韩国政府和国际海事组织秘书处不属于通报义务对象，因此朝鲜没有另行通报。据悉，发射卫星时必须告知计划的国际电信联盟、国际民航组织也没有接到朝鲜的通报。 日本媒体报道说，朝鲜已告知日本政府，在预计发射卫星期间，将在海上设定威胁区域。日本广播协会（NHK）报道称：“预计（残骸等）会坠落的海域有西部海域2处、菲律宾以东海域等共3处，位于日本专属经济区之外。海上保安厅向这里发布航行警报，提醒通行船只注意。” 《东亚日报》对朝鲜通报的“海上威胁区域”进行分析的结果显示，其飞行路径大致为，携带卫星的运载火箭在发射后不久，在距离忠清南道至全罗北道地区约230-300公里的西部海域脱落一级火箭，在距离济州岛约240-300公里的西南海上脱落整流罩（卫星保护罩），然后分别飞向距离菲律宾吕宋岛东部约700-1000公里的海上。韩国军方消息灵通人士表示：“这一路径与7年前搭载光明星4号的运载火箭（光明星）发射时相似。” 韩国国家安保室当天召开了由安保室长赵太庸主持的国家安全保障会议常任委员会紧急会议。外交部发言人在声明中警告：“如果最终强行发射，将承受应有的代价和痛苦。”美国国务院发言人表示：“包括将卫星发射到太空的宇宙发射火箭在内，朝鲜使用弹道导弹技术的任何发射都违反了联合国安理会决议。”

한국어