“反美亲俄”的埃尔多安开启终身执政之路. May. 30, 2023 07:57. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 被称为“21世纪苏丹”的土耳其总统埃尔多安（69岁，照片）当地时间28日在大选决选投票中获胜，成功再次执政。埃尔多安从2003年开始作为总理和总统执政已达20年，实际上打开了“终身执政”之路。 土耳其选举管理机构29日表示，以99.85%的开票率为基准，埃尔多安以52.16%的得票率当选。6个在野党联合候选人共和人民党代表（党首）凯末尔·克勒茨达奥卢获得47.84%的选票。 埃尔多安在持续的高物价下坚持低利率的畸形政策和今年2月南部大地震使经济危机进一步恶化，在比历届任何时候都不利的地形上举行了选举。尽管如此，他以伊斯兰主义和民族主义为基础，以国家利益为先，呼吁对周边地区行使积极影响力的“强大的土耳其”，最终取得了胜利。美国《华尔街日报》评价说，在西方和俄罗斯因乌克兰战争而对立的情况下，土耳其以“斡旋领导人”自居，在世界上提高土耳其的地位，其努力获得了承认。 通过此次胜利，埃尔多安将执政到2028年。但根据此前通过的修宪，如果在任期内提前举行大选并获胜，则可以再任5年，因此理论上可以执政到2033年。有评价认为，埃尔多安通过选举这一民主制度，奠定长期执政的基础，在“新权威主义”政治史上画上了浓墨重彩的一笔。 埃尔多安可能坚持“反美亲俄”路线，因此美国等西方国家的对俄制裁战线出现差池等，世界安全格局也将出现动荡。作为北约成员国，土耳其向乌克兰出售武器，但并未参与西方对俄罗斯的制裁，反而加强了与俄罗斯的经济合作。

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