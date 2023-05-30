总统室：“扩充首尔显忠院的基础设施，以方便市民追悼”. May. 30, 2023 07:57. by 張寬錫 jks@donga.com. 据悉，一直由国防部管辖的首尔铜雀区国立首尔显忠院在成立70年后，将变更为下个月即将成立的国家报勋部所属。报勋部的构想是，为了让首尔显忠院成为象征护国报勋的核心空间，摆脱现有的“严肃主义”，转变为亲近国民的空间。 总统室相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“现在由国防部管辖的国立首尔显忠院移交到国家报勋部，国家报勋部正在调整部门间的意见，统一运营整个国立墓地。”政府计划在国家报勋处升格为报勋部的下月5日召开由国务总理韩德洙主持的国家报勋委员会，审议和表决上述内容。 此前，国立墓地中的首尔显忠院由国防部管理，大田显忠院等其余11处由报勋处管理运营。首尔显忠院于1955年作为安葬韩国战争阵亡者的国军墓地起步，一直归国防部管辖，这一点对二元结构产生了影响。 报勋处制定了将首尔显忠院打造成传播报勋文化的“护国报勋集群”的计划，正在进行内部讨论。即，把首尔显忠院打造成像美国阿灵顿国立墓地一样，普通市民可以随时前往，追悼护国先烈的空间。政府高层相关人士表示：“首尔显忠院尽管具有国家象征空间的重要性，但在吸引国民方面存在很多不足。有必要通过扩充基础设施来提高接近性，摆脱严肃主义，让国民熟悉报勋。”韩国报勋部部长候选人朴敏植（音）22日在国会听证会上表示：“韩国人去美国旅行时，会去阿灵顿国立墓地，但平时会去韩国的显忠院吗?首尔显忠院只在显忠日这一天闪亮，没有发挥应有的作用。作为报勋的象征空间，应该起到鼓吹爱国心的作用。”

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