没有上下班时间的生活. May. 29, 2023 08:09. . “每天累积的东西会让你们变得脆弱！”24小时都带着自己是一名拳击手的觉悟活着！―出自森川让次的《第一神拳》中 创作诗和歌曲的我的人生有很多优点。最好的一点就是没有上班。没有上班意味着早上不用因为手机闹钟勉强起床，也意味着可以尽情利用晚上的时间。在所有人入睡的夜晚，我都会带着像夜空中的星星一样涌出的感情玩耍，将其制作成诗或歌曲，欣赏可以成为灵感的他人的创作物。这段时间无比珍贵。 但是，没有上班的生活并不只是开心。没有上班也意味着没有下班。与别人一到晚上就把对工作的所有想法和压力放在办公室下班不同，我24小时都要掌握着自己对创作工作的想法。即使是在不该发生的瞬间，也会把发生的一切与创作联系起来思考。与旧恋人的离别、周围人的死亡、与家人的争吵等，比起抚慰感情或处理情况，首先会让人产生一种可以使用的文字感。有时在梦里也会创作，在睡梦中闪过的想法消失之前，也有说要创作而无法入睡的夜晚。 在没有下班的生活中疲惫不堪的时候，他拿出拳击漫画《第一神拳》中的一个场面读了出来。馆长让梦想成为冠军而投入训练的体育馆员们站起来说道。“24小时都带着拳击手的觉悟生活！”是啊，世界上不仅有职业，还有不得不让自己成为认同感的事情。馆长的一言一行，好像对我一样。世上没有白得的。要想享受没有上班的生活甜蜜，就要忍受没有下班的生活。

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