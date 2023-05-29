半导体股的收益率超过电池股……韩国综合股价指数主导股“交接班”. May. 29, 2023 08:12. by 金秀妍记者 syeon@donga.com. 三星电子的股价再次进入“7万电子”等，进入5月份以来，半导体项目主导了股市的涨势。一度冻结的韩国综合股价指数（KOSPI）首次公开募股市场也呈现出恢复温度的氛围。 据韩国交易所28日透露，“韩交所半导体TOP 15”指数26日比上月底上涨9.54%。该指数是汇集三星电子、SK海力士、DB高科技等15家半导体制造、材料、设备企业的指数。相反，由LG能源解决方案、三星SDI等充电电池相关10个项目组成的“韩交所充电电池韩国新交易指数”同期下降3.06%。这与充电电池项目呈现强势的上个月截然相反。 进入5月以来，半导体项目连续52周攀高。三星电子26日以比前一天上涨2.18%的7.03万韩元收盘。三星电子股价以收盘价为准超过7万韩元，是自去年3月29日（7.02万韩元）之后14个月以来的第一次。SK海力士也上涨5.51%以10.92万韩元收盘。上述企业26日在盘中分别以7.04万韩元和11.05万韩元成交，股价实现52周连涨。 尽管美国和中国正在展开“半导体战争”，但下半年（7月-12月）整体半导体业绩将得到改善的期待感正在拉升股价。3家存储器公司（三星电子、SK海力士、美光）的减产和需求恢复等，正在成为半导体市场的利好因素。美国半导体企业英伟大得益于人工智能半导体需求的增加，其股价仅今年就上涨了2倍，半导体企业首次面临市价总额1万亿美元（约1324万亿韩元）。KB证券调查本部长金东元（音）预测：“从下半年开始，随着半导体供需改善速度快于预想，明年将进入半导体上升周期。” 特别是外国人正在积极投资韩国半导体项目。进入5月份以来，外国投资者购买三星电子和SK海力士的股票分别达1.9754万亿韩元和1.1315万亿韩元。这一规模约占同期外国人在有价证券市场净买入金额（3.6871万亿韩元）的84%。 5月股市也刮起了暖风。以26日收盘价为准，韩国综合股价指数比上月底上涨2.29%。元大证券研究员姜大锡（音）分析说：“半导体行业的强势接近5月份股市整体上升部分的80%，呈现出上升贡献度。”大信证券投资战略组组长李京民（音）预测：“即使短期有涨有落，但KOSPI看涨的趋势还是会持续到夏天。从第四季度（10月-12月）开始到明年第一季度（1月-3月）左右，对美国经济停滞的忧虑可能会加大，因此韩国国内股市也可能会出现在股价浮动范围内休息的趋势。” 随着股市的恢复，韩国综合股价指数IPO市场正在伸懒腰。SGI首尔保证保险、斗山机器人、Encar网站、Dongin技研等4家企业将于6月份申请有价证券市场IPO上市预备审查。受乌克兰战争和美国上调基准利率的影响，韩国经济景气恶化，今年到目前为止，有价证券市场的新上市只有2件。

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