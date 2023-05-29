特里耶导演，作为女性第三次获得戛纳金棕榈奖. May. 29, 2023 08:10. by 崔智善 aurinko@donga.com. “获得金棕榈奖的女性只有三名，这让我很吃惊。我们站在深刻变化的清晨。” 在27日（当地时间）举行的第76届戛纳电影节颁奖典礼上，作为女性历史上第三位获得最高奖“金棕榈奖”的《坠楼死亡的剖析》的导演朱斯汀•特里耶（45岁•法国）如是说。 《坠楼死亡的剖析》讲述的是一位作家因涉嫌杀害丈夫而被起诉，无法看到前方的儿子被指为唯一的目击者而发生的故事。此前在戛纳电影节上获得金棕榈奖的女导演只有《钢琴》（1993年）的简•坎皮恩和《钛》（2021年）的朱莉娅•迪库尔诺。特里耶导演在获奖感言中严厉批评了法国政府，称“法国文化正在因商业化而崩溃”。当天，在举行颁奖典礼的戛纳吕米埃尔剧场舞台上，作为金棕榈奖颁奖嘉宾出席的演员简方达在特里耶导演获奖后，惊讶地睁大双眼鼓掌。 评委大奖由《利益区域》的导演乔纳森•格雷泽（英国）获得，最佳导演奖由越南出身的法国人、《多丹•布法内的欲望》的导演陈英雄获得。 如果说去年朴赞郁导演凭借《分手的决心》获得最佳导演奖，演员宋康昊凭借《掮客》获得最佳男演员奖，韩国电影界备受关注，那么今年日本则实现大跃进。创作《怪物》（导演是枝裕和）剧本的坂元裕二获得最佳编剧奖，出演德国电影《完美的日子》（导演是维姆•本德斯）的日本演员役所广司获得最佳男演员奖。日本演员获得戛纳电影节最佳男演员奖是继2004年《谁也不知道》的柳乐优弥之后的第二次。 当天作为最佳女演员奖颁奖嘉宾出席的演员宋仲基将奖牌交给了土耳其电影《枯草》的演员米尔维•迪兹达尔。宋某用韩语祝贺说：“我认为，（迪兹达尔）为了今天这个场合和舞台上的喜悦，忍受着漫长的痛苦时光。”宋某因主演的电影《蜘蛛店》受到非竞赛单元的邀请，第八次来到了戛纳。 韩国电影今年有《花兰》、《睡眠》、《逃脱：警报》、《我们的一天》等5部长篇被邀请参加非竞赛单元。没有进入主竞赛单元的作品。在给电影学校学生的短篇电影颁奖的“La Cinef”部门，黄慧仁导演凭借韩国电影学院毕业作品《大厅》获得了二等奖。

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