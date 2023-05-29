“印太经济框架”十四个成员国签署“供应链牵制中国”协定，韩国参与其中. May. 29, 2023 08:12. by 华盛顿=文炳基记者、世宗=赵应亨记者 weappon@donga.com,yesbro@donga.com. 当地时间27日，韩国参与的、美国主导的经济合作机制——印度太平洋经济框架就供应网协定达成了协议。印太经济框架成员国根据该协议，决定在半导体和核心矿物供应网中降低对中国的依赖度，构筑因中国资源武器化而发生危机时共同应对的体系。 美国商务部当天发布报道资料表示：“印太经济框架14个成员国在内阁会议上就供应链协定达成了实质性的协议。印太经济框架就协定达成协议尚属首次。”印太经济框架是去年5月美国总统拜登主导成立的牵制中国的经济合作体。韩国、美国、日本、印度等14个成员国参与其中。这是自去年12月在贸易、供应链、清洁经济等4个领域开始协商后，时隔6个月在供应链领域首次达成协定。 根据印太经济框架供应链协定，成员国为了应对供应链危机，决定启动紧急沟通渠道“供应链危机应对网络”。此外，为了早期识别供应网瓶颈现象，还决定设立“供应网委员会”，通过各“劳动咨询委员会”讨论各国改善劳动环境的问题。 美国商务部长雷蒙多解释说：“印太经济框架成员国通过事先构建网络，可以更有效地应对供应网问题。”也就是说，在有人担心中国可能会将稀土等半导体、电动汽车核心材料武器化的情况下，将构建能够随时应对这一问题的合作体。不过，如果说最近宣布创立的七国集团（G7）平台是为了对抗中国的经济报复，那么印太经济框架的合作体则将焦点放在开发核心原料和构筑替代供应网等降低对中国的依赖度上。 韩国政府认为，通过此次协定，韩国企业可以减少供应网相关的不确定性。但是，作为印太经济框架成员国，为了不让参与此次协商稍有不慎就会刺激最大贸易国中国，也表现出谨慎的态度。 中国商务部表示，中国商务部部长王文涛26日会见美国贸易代表部代表戴琪，对印太经济框架牵制中国的动向提出了担忧。

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