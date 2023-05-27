严惩“东学蚂蚁导师”约翰·李……要彻底铲除股市腐败现象. May. 27, 2023 07:42. . 金融监督院对违反金融消费者保护法的Meritz资产运营前代表（总经理）约翰·李下达了停职、罚款并罚款10亿韩元等重罚处分。约翰·李被称为“东学蚂蚁（小股民）的导师”，是在股市上行使影响力的人物。金融监督院在调查Societe General证券发行股价暴跌事态的过程中，确认了在股价暴跌之前大量抛售问题项目的事实。隐藏的股市腐败现象接连曝光。 约翰·李去年6月以妻子的名义持有熟人设立的个人间金融（P2P）企业6%的股份，在通过Meritz资产运营私募基金投资该公司成为问题后，辞去了代表职务。不过，由于该企业不是上市公司，因此被排除在此次金融监督院制裁对象之外，而是以在自己的YouTube上擅自为公司基金商品大作广告等为由，受到了处罚。最终制裁程度将由金融委员会决定，如果确定严惩，金融圈高管就业将受到一定时间的限制。他通过“用用来私人教育的钱买股票吧”等发言劝导投资股票，甚至获得了“约翰奉俊”的外号，现在其地位下降是不可避免的。 受约翰·李事件的影响，在Meritz资产运营公司今年1月被私募基金收购之前，属于同一集团子公司的Meritz证券也因无法解释的交易而陷入了疑惑。本月11日，梨花集团会长金永俊（音）因渎职、贪污嫌疑被拘留，Meritz证券在上个月18日处理了所持的梨花集团子公司EID的所有股份，获得了160亿韩元的收益。相反，因“二次电池”主题而暴涨的EID股票在金永俊被拘留后暴跌，交易也被中断，股市蚁民们遭受了巨大的损失。 据悉，正在调查与Societe General股价暴跌事件相关的8个项目交易明细的金融监督院，也发现了比预想的更多的异常交易。某证券公司高管的特殊关系人士似乎预见到股价暴跌，在暴跌日之前大量处理了问题项目。令人怀疑的是，他们是不是利用普通投资者无法知悉的未公开信息，只顾自己回避了损失。 最近曝光的证券公司、资产运营公司的道德败坏，严重破坏了韩国资产市场的水平。如果这种事情持续下去，进入摩根士丹利资本国际发达国家指数等股市先进化的梦想只能成为一句空话。金融当局和检察机关要无期限地追查并严惩愚弄健全投资者的股市违法行为。

한국어