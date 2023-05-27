“俄罗斯开始向与北约接壤的白俄罗斯部署战术核武器”. May. 27, 2023 07:43. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯表示已开始向友邦白俄罗斯转移战术核武器。这是苏联解体后俄罗斯32年来首次在海外部署核武器，距离今年3月俄罗斯总统普京预告在白俄罗斯部署战术核武器仅过了2个多月。随着核武器进入北约（NATO）成员国眼皮底下，核威胁水平进一步提高。 据《路透社》当地时间25日报道，白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科当天表示，“（向白俄罗斯）开始转移核武器”，普京总统签署了相关法令。白俄罗斯与乌克兰以及北约成员国波兰、立陶宛、拉脱维亚接壤。 美国国务院发言人马修•米勒在当天的新闻发布会上表示：“这是不负责任的行为”，“强烈谴责（两国部署核武器）协议。”他接着警告说，“我们明确表示，如果在乌克兰战争中使用生化或核武器，将会带来严重的后果。”但他也表示：“没有看到改变我们战略态势的理由或俄罗斯准备使用核武器的迹象。”

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